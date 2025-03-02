Джордж Расселл: «Постараемся улучшить машину в преддверии Гран-при Австралии»
Пилот «Мерседеса» отметил, что в целом команда осталась довольна тем, как прошли тесты в Бахрейне, и что теперь работа будет продолжаться в стремлении улучшить машину в преддверии старта сезона на Гран-при Австралии.
«Мы продуктивно провели три дня тестов. Команда проделала огромный объем работы, чтобы подготовить нас к тестам и помочь преодолеть значительную дистанцию.
Все три дня тестов прошли без проблем, машина работала хорошо. Также нет ничего удивительного в том, что некоторые из наших конкурентов, в особенности «Макларен», смотрелись очень сильно.
Мы собрали значительный объем данных и знаний, что дает возможность добиться дальнейшего прогресса и улучшить машину в преддверии Гран-при в Мельбурне.
На следующей неделе мы с Кими будем на базе, работая на симуляторе, все будут выкладываться по полной, чтобы продемонстрировать наилучшее выступление в Австралии», – рассказал Расселл.
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