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Марио Андретти: «Буду называть Хэмилтона Луиджи. Практически каждый хочет выступать за «Феррари» – Феттель сказал об этом, только что перейдя в «Ред Булл»

Андретти считает переход Хэмилтона в «Феррари» отличной новостью для «Ф-1».

Чемпион «Формулы-1» 1978 года Марио Андретти вспомнил беседу с Себастьяном Феттелем в связи с предстоящим дебютом Льюиса Хэмилтона в составе «Феррари».

«Это потрясающе, честно. Я в полной мере понимаю цели Льюиса. Он был в «Макларене» и победил там, он был в «Мерседесе» и победил, он всего этого достиг. Он на закате карьеры, вопросов нет, и он хочет сказать, что пилотировал за «Феррари» и выигрывал с «Феррари». Думаю, в глубине души этого хочет практически каждый пилот «Формулы-1».

Приведу пример. Я впервые встретил Себастьяна Феттеля в Бахрейне [в 2009 году], когда он впервые перешел из «Торо Россо» на топ-уровень [в «Ред Булл»], мы просто болтали в аэропорту. И он сказал: «Марио, мои амбиции заключаются в том, чтобы однажды выступить и за «Феррари». Он только что получил работу топ-уровня в «Ред Булл», а уже думал, что хочет выступать за «Феррари»! (смеется) Это говорит само за себя.

И можете представить интерес фанатов? Как он проявит себя в дуэли с Шарлем Леклером, который в команде уже давно, стал очень опытным пилотом и так далее? Но, уверен, Льюису нравятся вызовы. С этого момента я буду называть его Луиджи. (смеется)

[Выступления с Леклером] станут вызовом для них обоих, в этом и суть нашего спорта. В конечном счете больше всего выиграет от этого «Феррари». Есть два человека, которые, у меня нет никаких сомнений, оба способны побеждать – что может быть лучше для команды?» – заявил Андретти.

Что же за зверя «Феррари» создала для Хэмилтона? Все фишки нового алого болида

Почему любой пилот «Ф-1» хочет в «Феррари»? Честный рассказ легендарного экс-пилота

Опубликовал: Михаил Ширяев
Источник: Motorsport.com
logoФеррари
logoМерседес
logoМакларен
logoФормула-1
logoШарль Леклер
logoСебастьян Феттель
logoАльфа Таури
logoЛьюис Хэмилтон
Марио Андретти
logoРед Булл
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