Гельмут Марко: «Если Хэмилтон будет мотивирован, он может демонстрировать ту же скорость, что и в 2021 году»

Марко оценил шансы Хэмилтона на титул.

Советник «Ред Булл » считает, что британец способен демонстрировать свою лучшую форму, если болид «Феррари» окажется для этого достаточно быстрым.

«К Хэмилтону в «Феррари» нужно привыкнуть, но да, это действительно удивительно. Что касается прогнозов, то я был бы осторожен. Если Хэмилтон будет мотивирован, он может демонстрировать ту же скорость, что и в 2021 году. Тогда он впечатляюще отыгрался.

При этом, конечно, «Феррари» нужно построить конкурентоспособный болид. А Хэмилтону улучшить выступления в квалификации, что никогда не относилось к его сильным сторонам. Если в квалификациях он будет стабильно уступать Леклеру 0,2-0,3 секунды, то в гонках ему каждый раз придется отыгрывать дополнительные пару позиций. Что в свою очередь будет нагружать шины.

В любом случае, мы все узнаем уже после предсезонных тестов, где увидим, насколько хороша машина «Феррари». Но Макса Ферстаппена я бы все равно назвал лучшим гонщиков в пелотоне», – рассказал Марко .

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