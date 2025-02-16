Президент ФИА: «Считаю, что 24 Гран-при за сезон – это слишком много, 20 Гран-при было бы достаточно»
Президент ФИА выступил за сокращение количества гонок в «Ф-1».
Мохаммед бен Сулайем считает, что в своем нынешнем виде календарь «Формулы-1» перенасыщен, и было бы лучше сократить количество гонок с 24 до 20.
«Я считаю, что 24 Гран-при за сезон – это слишком много. Я уже говорил об этом и почему-то подвергался нападкам со стороны многих СМИ. Но да, я считаю, что 20 Гран-при за сезон более чем достаточно.
С другой стороны, определение количества гонок не входит в зону ответственности ФИА. При этом здорово, что «Формула-1» (за счет новых Гран-при) открывает для себя новые рынки. При этом нам не стоит забывать о том, с каких Гран-при вообще началась эта история», – рассказал бен Сулайем.
«Спа-Франкоршам» – лучшая трасса «Формулы-1» по версии Racefans, «Яс-Марина» – на последнем месте
Опубликовал: Александр Моисеенко
Источник: Speed Week
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