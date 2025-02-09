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Карлос Сайнс: «В «Уильямсе» тоже есть одержимость стремлением добиться успеха, как было и в «Феррари»

Сайнс высказался о настрое новой команды.

Пилот «Уильямса» отметил, что несмотря на разные возможности, он видит в своей новой команде правильный подход к работе, который поможет добиться успеха в будущем.

«С нетерпением жду момента начала работы на трассе. Могу сказать, что в современной «Формуле-1», на том уровне, который был в «Феррари», каждый человек был одержим стремлением отыграть каждую лишнюю долю секунды. И это было в команде, которая борется за победы с другими такими же командами – «Маклареном», «Мерседесом», «Ред Булл».

Так что да, уровень, на котором работают ведущие команды «Формулы-1», сейчас невероятно высок.

В «Феррари» работает 1200 человек. Не знаю точной цифры сотрудников в «Уильямсе», но могу сказать, что у них тоже есть эта одержимость добиться успеха. Они тоже одержимы стремлением отыграть каждую долю секунды, стараются уделять внимание каждой мельчайшей детали», – рассказал Сайнс.

Все зарплаты гонщиков «Ф-1»: треть банка зарабатывает пара из «Феррари»

Опубликовал: Александр Моисеенко
Источник: F1i.com
logoКарлос Сайнс
logoУильямс
logoФеррари
logoФормула-1
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