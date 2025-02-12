Ландо Норрис о переходе Хэмилтона в «Феррари»: «На месте Льюиса я, вероятно, поступил бы точно так же»

Норрис высказался о переходе Хэмилтона в «Феррари».

Пилот «Макларена » отметил, что понимает мотивы своего соотечественника. И что на его месте, будучи многократным чемпионом «Ф-1» за завершающей стадии карьеры, в сложившейся ситуации поступил бы аналогичным образом.

«Хэмилтон в «Феррари»? Находясь на трассе, я не вижу разницы между соперниками. Льюис – это мой соперник, которого я хочу победить. Никакой разницы с любым другим соперником на треке.

Скорее есть парни, в борьбе с которыми лучше оставить лишних 1-2 метра свободного пространства на трассе, а есть парни, с которыми борьба всегда идет отлично и в ком ты уверен. Льюис из последних.

И я с нетерпением жду наших новых сражений с Льюисом в этом году. Борьба с таким гонщиком – это всегда большая честь. При этом я хочу показать чего стою, и того же хочет Льюис. И понятно, что он продолжит бороться на пределе своих возможностей до самого конца карьеры.

Вообще переход Льюиса в «Феррари» – это классная история. После всего, чего он достиг, это правда круто. Многие люди говорят о том, что это, возможно, было ошибкой и так далее. Но на месте Хэмилтона я бы, вероятно, поступил точно так же», – рассказал Норрис .

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