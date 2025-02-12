Ландо Норрис о переходе Хэмилтона в «Феррари»: «На месте Льюиса я, вероятно, поступил бы точно так же»
Пилот «Макларена» отметил, что понимает мотивы своего соотечественника. И что на его месте, будучи многократным чемпионом «Ф-1» за завершающей стадии карьеры, в сложившейся ситуации поступил бы аналогичным образом.
«Хэмилтон в «Феррари»? Находясь на трассе, я не вижу разницы между соперниками. Льюис – это мой соперник, которого я хочу победить. Никакой разницы с любым другим соперником на треке.
Скорее есть парни, в борьбе с которыми лучше оставить лишних 1-2 метра свободного пространства на трассе, а есть парни, с которыми борьба всегда идет отлично и в ком ты уверен. Льюис из последних.
И я с нетерпением жду наших новых сражений с Льюисом в этом году. Борьба с таким гонщиком – это всегда большая честь. При этом я хочу показать чего стою, и того же хочет Льюис. И понятно, что он продолжит бороться на пределе своих возможностей до самого конца карьеры.
Вообще переход Льюиса в «Феррари» – это классная история. После всего, чего он достиг, это правда круто. Многие люди говорят о том, что это, возможно, было ошибкой и так далее. Но на месте Хэмилтона я бы, вероятно, поступил точно так же», – рассказал Норрис.
Инсайды о «Феррари» при Хэмилтоне. Он теперь №1? А что Леклер? Болид ускорили на секунду?
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