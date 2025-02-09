Тото Вольфф: «Расселл готов к борьбе за титул»

Вольфф оценил шансы Расселла на победу в чемпионате.

Исполнительный директор «Мерседеса » уверен, что Джордж Расселл готов стать лидером команды и сможет выиграть чемпионат, если команда предоставит ему достаточно быструю для достижения данной цели машину.

«Расселл готов к борьбе за титул, готов выиграть. При этом нам нужно будет предоставить Джорджу и Кими достаточно быструю машину.

Современные болиды очень сложны технически, и подобрать к ним оптимальные рабочие настройки не так просто. В прошлом сезоне нам лишь несколько раз удалось это сделать.

Как я уже говорил, мы просто доминировали на Гран-при Лас-Вегаса, но зато на многих других трассах не могли побороться даже за попадание на подиум. Вот почему я бы не хотел заниматься гаданием относительно того, что нас ждет в новом сезоне. Посмотрим, как пройдут предсезонные тесты – сможем ли мы взять под контроль проблемы с балансом болида и как машина будет работать с шинами», – рассказал Вольфф .

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