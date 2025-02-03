Карун Чандок: «Сезон-2025 выйдет потрясающим. В конце 2024-го никто не знал, кто выиграет поул и гонку – такого не было давно»
Чандок спрогнозировал захватывающий сезон-2025.
Комментатор Sky Sports и бывший пилот «Формулы-1» Карун Чандок сообщил об ожиданиях от предстоящего чемпионата.
«Думаю, сезон-2025 выйдет потрясающим. Я буду на четырех из первых пяти гонок, и жду их с нетерпением.
Мы завершили сезон с очень приятным ощущением. В субботу мы – зрители, комментаторы, команды, гонщики – не знали, кто окажется на поуле и кто выиграет гонку. Такого не было уже давно.
Самый длинный сезон в истории – 24 гонки – но к его концу люди все равно с предвкушением входили в паддок, ведь мы понятия не имели, кто выиграет», – заявил Карун.
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Опубликовал: Михаил Ширяев
Источник: подкаст evo India
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