Карун Чандок: «Сезон-2025 выйдет потрясающим. В конце 2024-го никто не знал, кто выиграет поул и гонку – такого не было давно»

Чандок спрогнозировал захватывающий сезон-2025.

Комментатор Sky Sports и бывший пилот «Формулы-1» Карун Чандок сообщил об ожиданиях от предстоящего чемпионата.

«Думаю, сезон-2025 выйдет потрясающим. Я буду на четырех из первых пяти гонок, и жду их с нетерпением.

Мы завершили сезон с очень приятным ощущением. В субботу мы – зрители, комментаторы, команды, гонщики – не знали, кто окажется на поуле и кто выиграет гонку. Такого не было уже давно.

Самый длинный сезон в истории – 24 гонки – но к его концу люди все равно с предвкушением входили в паддок, ведь мы понятия не имели, кто выиграет», – заявил Карун.

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