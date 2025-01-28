Дэвид Култхард о перспективах Хэмилтона в «Феррари»: «Льюис немного выбился из колеи. Я бы сказал, что ситуация выглядит тревожно»

Култхард оценил перспективы Хэмилтона в «Феррари».

Бывший пилот «Формулы-1» считает, что неудачный сезон Льюиса в 2024 году говорит о том, что семикратный чемпион начал терять свою скорость – и что это происходит естественным путем, учитывая возраст Хэмилтона.

«Льюис – машина по зарабатыванию побед, он побил все рекорды, но это все-таки не конкурс на лучшую личность и не соревнование мнений. «Формула-1 » – это то место, где все говорят цифры.

И то, как сильно в прошлом году Джордж Расселл превосходил Хэмилтона в квалификациях…ну, у великих гонщиков не бывает плохих машин.

Из-за возраста и текущих особенностей болидов «Ф-1» Хэмилтон немного выбился из колеи, и нам только предстоит выяснить, даст ли переход в «Феррари» тот самый толчок для возвращения Льюиса на прежний уровень. Но я бы сказал, что ситуация выглядит тревожно.

Все это не умаляет гениальности Льюиса , его рекордов и так далее, но против естественного хода вещей ты ничего не можешь сделать, а время идет», – рассказал Култхард .

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