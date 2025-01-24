Следующие тесты Хэмилтона за «Феррари» пройдут в Барселоне

В «Феррари» определились с датой следующих тестов Хэмилтона.

Семикратный чемпион «Формулы-1» провел один день за рулем болида 2023 года и успел проехать 30 кругов по трассе во Фьорано. В тестах участвовал и его новый напарник по команде Шарль Леклер .

Предполагалось, что вторые тесты за рулем болида минимум двухлетней давности пройдут для Хэмилтона и Леклера в конце января. В итоге в «Феррари» проведут сразу две тестовые сессии – самостоятельно команда будет работать 28-30 января на трассе в Барселоне, а чуть позже проведет совместные тесты с «Пирелли».

В «Пирелли» подтвердили, что на 4-5 февраля намечены тесты шин 2026 года. Они будут проводиться на болидах 2024 года, чья конструкция будет адаптирована под новые покрышки. Также тесты в Барселоне собирается провести «Макларен », но рабочая программа в отношении пилотов пока не была утверждена.

Хэмилтон проехал первые тесты за «Феррари», его фоткала мама! Онлайн дебюта в Скудерии