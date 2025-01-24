«Мерседес», «Астон Мартин» и «Уильямс» проведут обкатку новых болидов перед тестами в Бахрейне
В рамках двух съемочных дней, которые можно проводить в течение года, командам разрешается проехать не более 100 км дистанции в рамках одного дня. И команды зачастую используют эти дни для проведения первичной обкатки новых болидов.
Так, «Мерседес» и «Астон Мартин» проведут обкатку своих болидов на трассе в Бахрейне – за день до начала предсезонных тестов.
В Бахрейне обкатку новой машины проведет и команда «Уильямс» – 25 февраля, в тот же день, что и «Мерседес» и «Астон Мартин».
В то же время в «Феррари» будут обкатывать новый болид несколько раньше – 19 февраля, а в «Рейсинг Буллз» 17 февраля.
Проведение съемочного дня подтвердили и в «Альпин», но место и дата пока остаются неизвестными.
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