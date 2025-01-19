Гельмут Марко: «На мой взгляд, Ферстаппен находится на другом уровне в сравнении и с нынешними конкурентами, и с Феттелем»

Марко не жалеет о выборе Ферстаппена в 2016 году.

Советник «Ред Булл » считает, что команда поступила правила, когда решила рискнуть и при выборе преемника ушедшего в «Феррари » Феттеля сделала ставку на Макса Ферстаппена . Который стал самым молодым гонщиком, дебютировавшим в «Формуле-1».

«Когда Себастьян Феттель ушел от нас в конце 2014 года, ему на замену мы искали молодого и интересного таланта. И в итоге выбрали Ферстаппена.

Честно говоря, на мой взгляд Макс находится на другом уровне в сравнении с его нынешними конкурентами, и с Феттелем.

Когда я решил сосредоточить наше внимание на Ферстаппене, дела пошли в гору. А его победа на Гран-при Испании в 2016 году доказала, что мы приняли верное решение.

Если бы вместо этого мы сосредоточились на Даниэле Риккардо , то он, возможно, смог бы стать чемпионом «Формулы-1». Но я решил идти другим путем и ни о чем не жалею. Те инвестиции, что мы вложили в Ферстаппена, в итоге дали нам очень многое», – рассказал Марко .

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