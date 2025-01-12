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Карлос Сайнс: «Не терпится увидеть новую машину «Уильямса», настроены провести сезон-2025 как можно сильнее»

Сайнс рассказал о настрое перед стартом нового сезона.

Пилот «Уильямса» успел провести в составе команды тесты в Абу-Даби, которые состоялись там по окончании предыдущего сезона. В данный же момент испанец продолжает подготовку к первому для себя сезону в составе «Уильямса».

Презентация нового болида команды намечена на 14 февраля.

«Те тесты были важны для команды, и мы все будем стараться, помогая «Уильямсу» как можно быстрее вернуться в борьбу за самые высокие места.

Я был под большим впечатлением от работы с командой на тестах в Абу-Даби. По окончании очень длинного сезона было приятно видеть решительный настрой и мотивацию ребят, которые работали над проведением таких важных для нас тестов.

Благодаря этому нам удалось составить продуманный план дальнейшей работы, и мы уже по нему работаем, чтобы как можно лучше подготовиться к предсезонным тестам и к первой гонке нового сезона в Австралии.

До презентации нового болида в Сильверстоуне осталось не так уж много времени и мне не терпится увидеть новую машину. Сезон-2025 должен получиться крайне интересным, и мы настроены провести его как можно сильнее», – рассказал Сайнс.

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Опубликовал: Александр Моисеенко
Источник: racingnews365
logoУильямс
тесты Формула-1
logoКарлос Сайнс
logoФормула-1
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