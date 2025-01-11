«Тойота» может рассмотреть полноценное возвращение в «Формулу-1» (Autosport)

«Тойота» может вернуться в «Формулу-1».

По словам Масайи Каджи, руководитель автоспортивного подразделения «Тойоты», пока в японской компании не готовы делать обещаний о создании собственной команды.

При этом «Тойота », которая с недавнего времени стала техническим партнером «Хааса » в «Формуле-1», может рассмотреть вопрос полноценного возвращения в чемпионат в будущем.

«Мы, безусловно, изучаем технологии для регламента 2026 года, как и текущие технологии, которые используются в «Формуле-1». По моим ощущениям, мы постепенно движемся именно в этом направлении.

При этом сейчас мы не находимся на той стадии, на которой решили бы перенаправить все наши ресурсы на это [полноценное возвращение «Тойоты» в «Формулу-1»]. Мы пока не знаем, что случится после 2030 года. Мы работаем над разными новыми технологиями, так что посмотрим, укажет ли дальнейший вектор нашего развития на «Формулу-1».

Если бы у нас была своя команда, мы бы могли сами делать выбор в отношении состава пилотов. В этом смысле это и правда бы приблизило нас к переводу [гонщиков «Тойоты»] в «Формулу-1».

Тем не менее, реально смотря на ситуацию, для начала нужно оценить, сколько денежных средств и какое количество сотрудников потребуется для реализации этого плана. Вот почему в данный момент, как мне кажется, мы все-таки не находимся на той стадии, когда могли бы сказать: «Давайте создавать свою команду «Формулы-1» прямо сейчас».

На данный момент мы стараемся выстраивать рабочие отношения – как с «Хаасом». Важно работать с разными командами. Пока мы не находимся на той стадии, когда были бы готовы перепрыгивать через ступеньки», – рассказал Каджи.

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