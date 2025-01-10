Технический директор «Ред Булл»: «Создавать болид специально под Ферстаппена не входило в наши намерения»

В «Ред Булл» объяснили, почему болид-2024 подошел Ферстаппену, но не напарнику.

Технический директор «Ред Булл» Пьер Ваше высказался о машине RB20 и проблемах, которые испытывал Серхио Перес в сравнении с Максом Ферстаппеном .

Ваш вспомнил слова пилота «Уильямса » Алекса Албона , экс-напарника Ферстаппена – тайский гонщик говорил, что болид «Ред Булл» ведет себя как компьютерная мышь, чувствительность которой выкручена на максимум.

«Создавать болид специально под Макса не входило в наши намерения. Но он может справиться с менее связным балансом. Если хочешь создать быструю машину, ты по определению движешься в этом направлении.

Остается возможность построить болид со склонностью к недостаточной поворачиваемости, но он будет медленнее. Наша задача – уйти от этого, а затем ускорить машину с помощью настроек. Макс способен справиться, и, пожалуй, Алекс очень хорошо описал это, приведя в пример компьютерную мышь.

Несколько лет назад в практике в Будапеште DRS Макса не закрылась, когда он ударил по тормозам. Однако он не улетел с трассы, когда повернул – он просто сказал, что задняя часть машины казалась легкой», – сообщил Ваше.

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