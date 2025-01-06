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Дакар-2025. Себастьян Леб отыграл 20 минут у лидера после поломки: «Вчера думал о сходе, сегодня все еще в игре»

Леб рассказал, как вернулся в борьбу за титул на «Дакаре» после поломки.

Девятикратный чемпион мира по ралли и гонщик «Дачиа» Себастьян Леб поделился мыслями после насыщенного двухдневного второго этапа ралли-рейда «Дакар-2025».

Француз сообщил, что был близок к сходу в субботу из-за неполадок с двигателем. Лебу удалось продолжить гонку благодаря помощи Пабло Морено, штурмана Кристины Гутьеррес, а в воскресенье Себ существенно сократил отставание.

После двух этапов Леб проигрывает пилоту «Тойоты» Язиду Аль-Раджи чуть менее 19 минут.

«Очень длинный, тяжелый этап. У нас была проблема с электрикой, из-за чего мы остановились на 37 минут. В тот момент мы думали, что не сможем разобраться и придется сойти. Потом нам внезапно помог Пабло, мы смогли снова запустить машину, и в итоге все получилось очень хорошо.

Машина работала очень здорово, мы отыграли много времени, более 20 минут, так что ситуация лучше, чем мы ожидали вчера. Вчера мы думали, что придется сойти, а сегодня все еще в игре. Сегодня я доволен, в отличие от вчерашнего дня», – заявил гонщик.

Дакар-2025. Аль-Раджи выиграл двухдневный 2-й этап, Латеган возглавил ралли, Сандерс укрепил лидерство в зачете мотоциклов

Опубликовал: Михаил Ширяев
Источник: Fr.motorsport.com
logoТойота
ралли-рейды
Язид Аль-Раджи
logoСебастьян Леб
logoралли Дакар
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