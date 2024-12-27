ФИА собрала 332 900 евро штрафами за год от пилотов и команд «Ф-1» – втрое больше, чем в 2023-м

В «Ф-1» выплатили втрое больше штрафов в 2024-м, чем годом ранее.

ФИА значительно увеличила свои доходы от штрафов, которые были выписаны гонщикам и командам «Формулы-1».

Издание Marca рассмотрело все решения на сайте ФИА за 2024 год и посчитала, что Федерация получила 332 900 евро – почти втрое больше, чем в 2023-м.

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