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  • ФИА собрала 332 900 евро штрафами за год от пилотов и команд «Ф-1» – втрое больше, чем в 2023-м
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ФИА собрала 332 900 евро штрафами за год от пилотов и команд «Ф-1» – втрое больше, чем в 2023-м

В «Ф-1» выплатили втрое больше штрафов в 2024-м, чем годом ранее.

ФИА значительно увеличила свои доходы от штрафов, которые были выписаны гонщикам и командам «Формулы-1».

Издание Marca рассмотрело все решения на сайте ФИА за 2024 год и посчитала, что Федерация получила 332 900 евро – почти втрое больше, чем в 2023-м.

Президент ФИА: «Денег на стюардов-профессионалов нет, команды «Ф-1» должны за это платить»

Президент ФИА о критике: «Не дело гонщиков – пусть пилотируют. Я засел в мозгах у прессы, которая обвиняет меня во всем»

Опубликовал: Михаил Ширяев
Источник: Marca
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