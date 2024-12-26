Макс Ферстаппен о трениях с Норрисом: «Все хорошо. В соцсетях много идиотов»
Пилот «Ред Булл» Макс Ферстаппен прокомментировал трения с соперником из «Макларена» Ландо Норрисом по ходу сезона-2024.
«В соцсетях всегда все выставляют хуже, чем на самом деле, много идиотов на этих платформах. Есть много позитивных людей, но есть и настоящие идиоты. Лучше просто все это игнорировать.
Мы с Ландо очень хорошо ладим. Конечно, временами бывает напряженно – но на трассе, а за ее пределами это не должно иметь значения. Мы всегда стараемся выступить как можно лучше на трассе, выдать максимальный результат, и речь идет о борьбе за титул – нормально, что такие вещи случаются.
У нас все хорошо», – заявил нидерландец.
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