Макс Ферстаппен о трениях с Норрисом: «Все хорошо. В соцсетях много идиотов»

Дружба Ферстаппена с Норрисом не пострадала, утверждает Макс.

Пилот «Ред Булл » Макс Ферстаппен прокомментировал трения с соперником из «Макларена » Ландо Норрисом по ходу сезона-2024.

«В соцсетях всегда все выставляют хуже, чем на самом деле, много идиотов на этих платформах. Есть много позитивных людей, но есть и настоящие идиоты. Лучше просто все это игнорировать.

Мы с Ландо очень хорошо ладим. Конечно, временами бывает напряженно – но на трассе, а за ее пределами это не должно иметь значения. Мы всегда стараемся выступить как можно лучше на трассе, выдать максимальный результат, и речь идет о борьбе за титул – нормально, что такие вещи случаются.

У нас все хорошо», – заявил нидерландец.

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