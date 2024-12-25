Кристиан Хорнер: «Ферстаппен не робот, у него огромное сердце»
Руководитель «Ред Булл» Кристиан Хорнер рассказал о роли эмоций для Макса Ферстаппена и его преданности команде.
«Я никогда не видел его таким эмоциональным после гонки, как в Бразилии. Это была важнейшая гонка.
Он не робот, у него большое сердце. У него огромное сердце. Страсть, сердце – вот что делает его тем человеком и тем гонщиком, которым он является.
Он любит команду. Он чувствует себя настоящим членом команды, у него прекрасные отношения в коллективе. Здесь он очень счастлив. Он много раз говорил, как ему нравится эта уникальная ситуация – он потенциально может провести всю карьеру в «Ф-1» с одной группой людей.
И наша задача – предоставить ему подходящий для этого болид», – произнес Кристиан.
Босс также выразил «100-процентную» уверенность в том, что связь Ферстаппена и «Ред Булл» стала крепче после сезона-2024.
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