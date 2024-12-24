Гельмут Марко: «Ферстаппен останется выше других топ-пилотов, если будет на 0,3 секунды медленнее с рождением ребенка»

Марко сообщил о колоссальном преимуществе Ферстаппена над конкурентами.

Советник «Ред Булл » Гельмут Марко ответил на вопрос, пропустит ли Макс Ферстаппен гонку в 2025 году из-за предстоящего рождения ребенка.

«Я так не думаю. Он очень семейный человек, но гонки – приоритет. Разве что вмешаются особенные обстоятельства, но мы не хотим такое предполагать», – заявил Марко.

По словам Гельмута, инженеры «Ред Булл» могут пропустить до четырех-пяти Гран-при по уходу за ребенком, но это не относится к Ферстаппену, «как бы ни хотелось соперникам, наверное».

Босс поделился мыслями о возможных изменениях в скорости Макса:

«Обычно говорят, что гонщик становится на три десятые медленнее с рождением первого ребенка. Это означает, что Макс был бы в зоне досягаемости некоторых других топ-пилотов, но остался бы немного выше.

Так что никаких проблем в этом плане».

Марко добавил, что «трогательная» забота Ферстаппена о Пенелопе – дочери своей подруги Келли Пике – «показывает его любовь к детям».

Также Гельмут подчеркнул, что сезон-2025 Макс начнет как «фаворит» на титул и «очевидный номер один».

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