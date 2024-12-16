Дэвид Култхард о Пересе: «Могу предположить, что сейчас все дело в том, чтобы договориться о максимальной компенсации с «Ред Булл»

Култхард высказался о будущем Переса.

Бывший пилот «Формулы-1» уверен, что Серхио Перес покинет «Ред Булл » и гоночную серию в целом по итогам 2024 года.

Ранее сообщалось, что Перес и руководство «Ред Булл» ведут переговоры об условиях расторжения контракта, и что сторона Переса хочет получить сумму примерно в $16 млн.

«Чеко – очень хороший человек, и мне больно смотреть на то, как он пытается сопротивляться фактам. Я могу лишь предположить, что все это игры менеджера.

Менеджером Чеко является Джулиан Джакоби – Джулиан известный и уважаемый специалист, работает уже много лет. Он очень умный и хороший менеджер. И его работа – обеспечить своего клиента, чтобы тот получил деньги.

Так что я могу предположить, что сейчас все дело в том, чтобы договориться о максимально возможном размере компенсации, чтобы Чеко как бы ушел по собственному желанию. Вместо того чтобы говорить: «Хорошо, мы выплатим тебе всю сумму, которая полагается по контракту за следующий сезон, но не дадим тебе сесть за руль болида». Что тоже может случиться – и вот это было бы досадно.

Если они не договорятся, то я, если честно, немного потеряю уважение к Чеко и Джулиану. Потому что в конечном счете, цифры (время на круге) не врут. И да, если у вас есть контракт, его условия нужно исполнять и прийти к какому-то соглашению», – рассказал Култхард .

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