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Карлос Сайнс: «В гонке мне нечего терять, так что буду атаковать изо всех сил»

Сайнс намерен провести активную гонку в Абу-Даби.

Пилот «Феррари» поделился впечатлениями от третьего места в квалификации к Гран-при Абу-Даби.

«Думаю, по ходу уик-энда мы добились хорошего прогресса. «Макларен» на протяжении всех сессий показывал, что он практически на шаг впереди всех.

Мы были позади всего лишь в двух-трех десятых. Я проехал несколько хороших кругов в первом и втором сегменте, но в третьем, когда они [пилоты «Макларена»] собрали свои круги, у них все еще было небольшое преимущество.

В любом случае гонка завтра, и мы сделаем все возможное, чтобы создать себе наилучшие возможности и выиграть ее», – сказал Сайнс.

Предстоящий заезд станет последним для испанца в составе «Феррари». Карлос рассказал, что думает по этому поводу:

«Я собираюсь выложиться на полную. Уже сегодня в квалификации я атаковал как никогда раньше, потому что хотел дать себе лучший шанс на завтра. Возможно, в течение какого-то времени это будет последний раз, когда я борюсь за победу или подиум.   

В то же время я по возможности наслаждаюсь этим уик-эндом, выкладываясь на полную. Завтра нам нечего терять, так что мы будем атаковать изо всех сил».

Гран-при Абу-Даби-2024. Норрис выиграл квалификацию, Пиастри – 2-й, Сайнс – 3-й, Леклер – 14-й 

Опубликовал: Тимофей Поршнев
Источник: Sky Sports
logoФормула-1
logoМакларен
logoФеррари
logoГран-при Абу-Даби
logoКарлос Сайнс
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