Хуан-Пабло Монтойя: «Ферстаппен повлияет на Кубок конструкторов. «Макларен» не может попадать в аварии, и Макс это знает»
Бывший пилот «Формулы-1» Хуан-Пабло Монтойя предположил, что пилот «Ред Булл» Макс Ферстаппен воспользуется борьбой «Макларена» и «Феррари» за командный титул на Гран-при Абу-Даби. «Ред Булл» досрочно потерял шансы на трофей.
«Я ожидаю, что Ферстаппен повлияет на Кубок конструкторов. Борьба в чемпионате конструкторов кажется мне довольно захватывающей. Макс Ферстаппен может поменять расклады довольно быстро.
Он хочет выиграть и, если будет сражаться с «Маклареном», пойдет до конца. Ведь «Макларену» придется убраться с дороги, если команда хочет завоевать Кубок конструкторов. Думаю, «Макларен» понимает, что нужно просто доехать до финиша.
Особенно это касается Ландо [Норриса] и в целом ребят из «Макларена» в Абу-Даби: если Макс окажется позади, то начнет нырять. Если соперник повернет, произойдет столкновение. Но «Макларен» не может попадать в аварии – команде необходимы очки. И Макс это знает», – заявил Монтойя в интервью Vision4Sport.
Условия чемпионства «Макларена» и «Феррари» в Кубке конструкторов на Гран-при Абу-Даби
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