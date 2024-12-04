Ландо Норрис: «Сезон-2024 определенно вышел для меня незабываемым. Теперь нужно помочь «Макларену» выиграть Кубок конструкторов»
Пилот «Макларена» рассказал, с каким настроем команда подходит к Гран-при Абу-Даби – финальному этапу сезона-2024. Отметив, что постарается выступить как можно лучше и помочь команде выиграть Кубок конструкторов.
Последний раз «Макларен» побеждал в командном зачете «Ф-1» в 1998 году.
«Мы были быстры в Катаре, так что я с воодушевлением жду и финальный уик-энд сезона. Я предельно собран и готов в последний раз в этом сезоне выложиться на максимуме, чтобы помочь команде выиграть Кубок конструкторов.
Этот сезон определенно вышел для меня незабываемым – начиная с первой в карьере победы на Гран-при Майами, и заканчивая борьбой за чемпионский титул, которую я вел почти до самого конца.
Вся наша команда отработала невероятным образом этот сезон, предоставив нам отличную машину, и я хотел бы поблагодарить всех ребят за работу. Абу-Даби всегда был отличным местом для завершения сезона. Теперь нужно выехать на трассу и доделать дело», – рассказал Норрис.
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