Ландо Норрис: «Сезон-2024 определенно вышел для меня незабываемым. Теперь нужно помочь «Макларену» выиграть Кубок конструкторов»

Норрис сделает все возможное для победы «Макларена» в Кубке конструкторов.

Пилот «Макларена » рассказал, с каким настроем команда подходит к Гран-при Абу -Даби – финальному этапу сезона-2024. Отметив, что постарается выступить как можно лучше и помочь команде выиграть Кубок конструкторов.

Последний раз «Макларен» побеждал в командном зачете «Ф-1» в 1998 году.

«Мы были быстры в Катаре, так что я с воодушевлением жду и финальный уик-энд сезона. Я предельно собран и готов в последний раз в этом сезоне выложиться на максимуме, чтобы помочь команде выиграть Кубок конструкторов.

Этот сезон определенно вышел для меня незабываемым – начиная с первой в карьере победы на Гран-при Майами, и заканчивая борьбой за чемпионский титул, которую я вел почти до самого конца.

Вся наша команда отработала невероятным образом этот сезон, предоставив нам отличную машину, и я хотел бы поблагодарить всех ребят за работу. Абу-Даби всегда был отличным местом для завершения сезона. Теперь нужно выехать на трассу и доделать дело», – рассказал Норрис .

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