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Гран-при Катара-2024. Расписание трансляций

Спортс’’ представляет календарь 23-го этапа сезона-2024 «Формулы-1» – Гран-при Катара.

Заезды «Формулы-1» и «Формулы-2» покажут телеканалы Setanta Sports в Восточной Европе, странах Балтии и Средней Азии, Sky Sports – в Великобритании и другие каналы в различных регионах мира, а также сервис F1 TV.

Гран-при Катара

Лусаил Интернэшнл, Доха

29 ноября – 1 декабря 2024 года

Расписание трансляций

Пятница

  • Практика: 16:30 🌙

  • Квалификация к спринту: 20:30 🌙

Суббота

  • Спринт: 17:00 🌙

  • Квалификация: 21:00 🌙

Воскресенье

  • Гонка: 19:00 🌙

Расписание заездов «Формулы-2»

Пятница

  • Практика: 14:05

  • Квалификация: 19:10

Суббота

  • 1-я гонка: 19:20

Воскресенье

  • 2-я гонка: 15:20

время московское

📰 Главные новости перед Гран-при: титул Ферстаппена, доминирование «Мерседеса», терки в «Феррари», 11-я команда «Ф-1»

Опубликовал: Михаил Ширяев
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