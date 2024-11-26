Гран-при Катара-2024. Расписание трансляций
Спортс’’ представляет календарь 23-го этапа сезона-2024 «Формулы-1» – Гран-при Катара.
Заезды «Формулы-1» и «Формулы-2» покажут телеканалы Setanta Sports в Восточной Европе, странах Балтии и Средней Азии, Sky Sports – в Великобритании и другие каналы в различных регионах мира, а также сервис F1 TV.
Лусаил Интернэшнл, Доха
29 ноября – 1 декабря 2024 года
Расписание трансляций
Пятница
Практика: 16:30 🌙
Квалификация к спринту: 20:30 🌙
Суббота
Спринт: 17:00 🌙
Квалификация: 21:00 🌙
Воскресенье
Гонка: 19:00 🌙
Расписание заездов «Формулы-2»
Пятница
Практика: 14:05
Квалификация: 19:10
Суббота
1-я гонка: 19:20
Воскресенье
2-я гонка: 15:20
время московское
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