Ландо Норрис: «Я и «Макларен» не были психологически готовы к борьбе с Ферстаппеном с начала сезона»

«Макларен» не был готов ментально противостоять Ферстаппену, признал Норрис.

Пилот «Макларена » Ландо Норрис рассказал о роли психологии в противостоянии с «Ред Булл» и Максом Ферстаппеном в 2024 году.

«Я даже не ожидал, что окажусь в борьбе за титул. Пожалуй, я был доволен просто тем, что оставался настолько спокойным, сосредоточенным. Безусловно, в такой ситуации давления больше. Больше внимания, больше нервов. Запросы выше: нельзя что-то напутать, ошибиться, необходимо оставаться в гонке, не допускать того, чтобы тебя выбили. Когда доходишь до этой точки, ты должен пилотировать лучше – и, как мне кажется, я это сделал.

Есть ощущение, что с Зандворта мои выступления были близки к идеальным. Всегда есть что улучшить, но, полагаю, я здорово себя проявлял, особенно во второй половине сезона.

Что касается первой половины, не думаю, что я или мы как команда были психологически готовы: «О, теперь мы должны сражаться с большими ребятами и действовать идеально». В каком-то смысле мы за это расплатились.

Как бы мне ни хотелось считать, что мы были готовы, это оказалось не так, и мы расплатились. Но все равно с Максом боролись мы, а не кто-то еще.

Мы начали сезон, будучи худшим из четырех топ-коллективов, а закончили как наиболее стабильная и, пожалуй, лучшая команда. Этим я горжусь больше всего. Я ни о чем не жалею. Всегда есть вещи, о которых думаешь: «Может, стоило поступить немного иначе». Но я не жалею, потому что не думаю, что даже с идеальными выступлениями с моей стороны мы могли бы выиграть титул в этом сезоне.

Думаю, Макс пилотировал слишком хорошо. «Ред Булл » и команда были слишком хороши для нас – все было проиграно в первых шести гонках. Мы догоняли, ситуация колебалась, но мы так и не зацепились. Так что я все равно доволен, что это были мы, что мы навязали борьбу. С нетерпением жду, что в следующем году буду в борьбе с самого начала», – отметил Ландо.

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