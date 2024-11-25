  • Спортс
  • Авто
  • Новости
  • Джордж Расселл готов бороться за титул в 2025 году: «Нам нужно собраться с силами и еще немного усложнить Ферстаппену жизнь»
6

Джордж Расселл готов бороться за титул в 2025 году: «Нам нужно собраться с силами и еще немного усложнить Ферстаппену жизнь»

Расселл готов бороться за титул в 2025 году.

Пилот «Мерседеса» поздравил Макса Ферстаппена с победой в чемпионате, при этом заявив, что его собственный успех на Гран-при Лас-Вегаса и то, с каким трудом пилот «Ред Булл» в итоге защитил титул (в сравнении с прошлым сезоном) позволяют ему надеяться самому участвовать в борьбе за победу в чемпионате в следующем сезоне.

«Хочу быть уверен, что (в следующем сезоне) мы будем участвовать в этой борьбе, поскольку мы видим, что ему смогли наконец-то бросить вызов. Таков мой план – это то, чего я хочу добиться.

Он очень жесткий соперник, а в «Ред Булл» способны на потрясающие вещи, но борьба за победу в чемпионате этого года, вероятно, должна была бы вестись до самого конца. Кто-то может сказать, что в какой-то момент Макс даже не был главным фаворитом, но тем не менее он оформил завоевание титула за три гонки до конца сезона. Так что нам нужно собраться с силами и еще немного усложнить Максу жизнь», – рассказал Расселл.

Макс Ферстаппен – четырехкратный чемпион мира! Он уже почти как Хэмилтон и Шумахер?

Опубликовал: Александр Моисеенко
Источник: crash.net
logoМакс Ферстаппен
logoГран-при Лас-Вегаса
logoДжордж Расселл
logoФормула-1
logoРед Булл
logoМерседес
Рекомендуем
Читайте новости автоспорта в любимой соцсети
Комментарии
Укажите причину бана
  • Оскорбление
  • Мат
  • Спам
  • Расизм
  • Провокации
  • Угрозы
  • Систематический оффтоп
  • Мульти-аккаунтинг
  • Прочее
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
  • Прочее
  • Мультиаккаунтинг
  • Систематический оффтоп
  • Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий
Главные новости
«Я не склонен к радикальным переменам и решениям». Макс Ферстаппен – о возможности перейти в «Мерседес»
15 минут назад
Льюис Хэмилтон о прорыве на подиум: «Стартовать с поула не так весело, как преодолевать трудности»
7сегодня, 10:46
В «Ф-1» впервые в истории 7 многократных победителей и 4 команды с дублями за сезон
16сегодня, 10:13
Карлос Сайнс о непобедимости Ферстаппена: «На равной технике все сражаются, ошибаются и жалуются, любой гонщик оказывается человеком»
10сегодня, 09:50
Формула-1. Положение в личном зачете и Кубке конструкторов после Гран-при Лас-Вегаса-2024
32сегодня, 09:00
Кристиан Хорнер: «Ферстаппен чувствительнее к критике, чем вы думаете. Как гонщик Макс агрессивен, но такими были Сенна, Шумахер, Хэмилтон»
11сегодня, 08:31
Льюис Хэмилтон: «Непобедим ли Ферстаппен? Зависит от того, будет ли снова преимущество в 1,5 секунды на старте сезона у «Ред Булл»
21сегодня, 07:56
Дэймон Хилл: «На горизонте 7 титулов Ферстаппена. Может, 8?»
34сегодня, 07:40
Кристиан Хорнер: «Способности Ферстаппена позволяют сравняться с Шумахером и Хэмилтоном по титулам»
7сегодня, 07:18
Андреа Стелла: «Мы живем в эпоху Ферстаппена, одного из лучших гонщиков в истории»
9сегодня, 06:49
Ко всем новостям
Последние новости
Где смотреть Гран-при Катара-2024, Формула-1 — онлайн, прямые трансляции гонки и квалификации, Formula 1
сегодня, 07:30
Эстебан Окон представил новый шлем, посвященный Капитану Америка
120 ноября, 07:38Кино
Где смотреть Гран-при Лас-Вегаса-2024, Формула-1 — онлайн, прямые трансляции гонки и квалификации, Formula 1
18 ноября, 06:45
Жак Вильнев: «Перестаньте говорить о том, что Перес вылетит из «Ф-1». У него есть контракт»
1315 ноября, 07:12
Где смотреть Гран-при Сан-Паулу-2024, Формула-1 — онлайн, прямые трансляции гонки и квалификации, Formula 1
129 октября, 07:00
Второй этап Yuka Drive Fest Джимхана Лайт пройдет в Уфе 3 ноября
25 октября, 10:15Фото
Артем Лавров победил в первом этапе Yuka Drive Fest Джимхана Лайт в Челябинске
24 октября, 12:15Фото
Где смотреть Гран-при Мехико-2024, Формула-1 — онлайн, прямые трансляции гонки и квалификации, Formula 1
122 октября, 08:00
Где смотреть Гран-при США-2024, Формула-1 — онлайн, прямые трансляции гонки и квалификации, Formula 1
114 октября, 07:10
5 октября прошел финальный этап Российской серии гонок на выносливость (REC) – Гран-при Спортс’’ на автодроме Moscow Raceway
17 октября, 11:58Фото