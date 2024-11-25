Джордж Расселл готов бороться за титул в 2025 году: «Нам нужно собраться с силами и еще немного усложнить Ферстаппену жизнь»

Расселл готов бороться за титул в 2025 году.

Пилот «Мерседеса » поздравил Макса Ферстаппена с победой в чемпионате, при этом заявив, что его собственный успех на Гран-при Лас-Вегаса и то, с каким трудом пилот «Ред Булл » в итоге защитил титул (в сравнении с прошлым сезоном) позволяют ему надеяться самому участвовать в борьбе за победу в чемпионате в следующем сезоне.

«Хочу быть уверен, что (в следующем сезоне) мы будем участвовать в этой борьбе, поскольку мы видим, что ему смогли наконец-то бросить вызов. Таков мой план – это то, чего я хочу добиться.

Он очень жесткий соперник, а в «Ред Булл» способны на потрясающие вещи, но борьба за победу в чемпионате этого года, вероятно, должна была бы вестись до самого конца. Кто-то может сказать, что в какой-то момент Макс даже не был главным фаворитом, но тем не менее он оформил завоевание титула за три гонки до конца сезона. Так что нам нужно собраться с силами и еще немного усложнить Максу жизнь», – рассказал Расселл .

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