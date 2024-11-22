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Джеймс Воулз: «Пять крупных аварий за две гонки... Речь идет о миллионах – меньше десяти, но больше трех»

В «Уильямсе» оценили ущерб от последних аварий .

На этапах в Мексике и Бразилии пилоты «Уильямса» несколько раз становились участниками серьезных инцидентов.

В Мехико Алекс Албон врезался в стену после столкновения с Оливером Бермэном, а затем сошел в гонке после контакта с Юки Цунодой. Через неделю в Сан-Паулу таец разбил машину в воскресной квалификации (сессию перенесли с субботы из-за ливня) и не смог принять участия в гонке – где в серьезную аварию попал уже его напарник Франко Колапинто (который ранее также врезался в барьеры по ходу квалификации).

Руководитель «Уильямса» рассказал о том, во сколько это приблизительно обошлось команде.

«Речь идет о миллионах – меньше десяти, но больше трех. Это большие числа, если учитывать наше положение. Тот непрекращающийся ущерб в Мексике и Бразилии – за 25 лет, проведенных в этом спорте, я ни разу не сталкивался с таким.

Пять крупных аварий [за две гонки]. Трудно оценить, чья это вина, это просто гонки, но целых пять… Это потеря пяти передних крыльев, пяти днищ, пяти задних крыльев, трех коробок передач, двух двигателей и двух шасси. В такое количество трудно поверить.

Чтобы привезти в Лас-Вегас два полностью обновленных болида нужной спецификации – хоть и без большого числа запасных деталей – всей команде пришлось приложить не просто большие, а громадные усилия», – сказал Воулз.

При этом Джеймс отметил, что ситуация не настолько тяжелая, как может показаться – но это не значит, что «Уильямс» может расслабиться:

«У меня нет желаемого – ведь я бы хотел, чтобы у нас было гораздо больше запасных деталей. Но сюда мы привезли ключевые элементы для обеих машин, и у нас есть целый набор запчастей – нет такого, что привезенные оба болида – это все, что у нас есть.

Мы находимся в таком положении за три гонки до конца сезона, что если мы, к примеру, сделаем пять передних крыльев, то в 2025-м придется идти на компромисс в плане результатов. Так что нужно искать баланс.

Если у нас будут такие же инциденты, как в Бразилии, то мы окажемся в ужасной беде. Но надеюсь, этого не будет».

Албон досрочно завершил 2-ю практику перед Гран-при Лас-Вегаса из-за поломки болида  

Опубликовал: Тимофей Поршнев
Источник: ESPN
logoУильямс
logoФранко Колапинто
logoФормула-1
logoГран-при Мексики
logoАлександр Албон
logoДжеймс Воулз
Гран-при Бразилии
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