Франко Колапинто: «Обе машины «Уильямса» готовы. Со стороны все выглядит хуже, чем есть на самом деле»
Колапинто рассказал о готовности команды к Гран-при Лас-Вегаса.
Пилот «Уильямса» признал, что после трех сильных аварий в последних гонках у команды осталось не так много запасных деталей, но отметил, что никаких проблем возникнуть не должно.
По словам Колапинто, «Уильямсу» нужно действовать агрессивно в оставшихся гонках, чтобы заработать очки и попробовать улучшить свое положение в Кубке конструкторов.
После успеха «Альпин» в Бразилии «Уильямс» откатился на 9-е место в общем зачете, и отстает от «РБ» на 27 очков.
«Уик-энд в Бразилии был тяжелым. Как мне кажется, из шести последних Гран-при хорошо я провел пять. Нам пришлось столкнуться со множество новых вызовов, на каждом Гран-при нас ждало какое-то новое испытание.
Опять же, исключением стал этап в Бразилии. Я просто не смог хорошо провести гонку. В дождевых условиях ситуация порой меняется мгновенно. Шины не прогревались до оптимальной температуры. На машине часто появлялся эффект аквапланирования, ситуация постоянно ухудшалась.
К сожалению для команды, по итогам уик-энда машины были очень сильно повреждены. Но ребята очень здорово поработали, и в Лас-Вегас мы привели два болида последней спецификации. Машины готовы. Ребята на базе проделали выдающийся объем работы, я очень ими горжусь. Именно они – главные герои недели.
Как вы сами можете догадаться, после хэт-трика из аварий и сильных повреждений обеих машин мы оказались в непростой ситуации. Но я думаю, что обе наши машины готовы, а команда отлично поработала, готовя запасные детали. Возможно, со стороны все выглядит хуже, чем есть на самом деле.
Но у нас хорошие позиции и мы должны быть агрессивными. Мы потеряли восьмую позицию в Кубке конструкторов, поэтому должны действовать агрессивно и постараться отыграть очки. У нас еще будут возможности и мы будем бороться до самого конца», – рассказал Колапинто.
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