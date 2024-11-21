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  • Серхио Перес: «Ред Булл» точно знает, что получает от меня, контракт продлили не просто так»
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Серхио Перес: «Ред Булл» точно знает, что получает от меня, контракт продлили не просто так»

«Ред Булл» понимает, почему упорно выбирает Переса, убежден сам гонщик.

Пилот «Ред Булл» Серхио Перес сообщил, что существует причина, почему чемпионы «Формулы-1» сохраняют его в составе.

«В конечном счете команда точно знает, что получает от меня. У нее столько данных и информации. Все просто. Кроме того, не просто так со мной продлили контракт по ходу года.

Сезон вышел довольно тяжелым во многих смыслах. Ситуация развивалась в разных направлениях. Мы начали сезон крайне сильно, но затем был достаточно трудный период. Это гонки, и, надеюсь, получится провести заключительные три гонки сезона на высокой ноте», – сказал мексиканец перед Гран-при Лас-Вегаса.

Отец Переса: «Я не Стролл, не могу купить команду «Ф-1». Чеко – самый известный человек в мире, он запустил революцию»

Серхио Перес: «Ред Булл» нужна пара дублей, чтобы завоевать Кубок конструкторов»

Опубликовал: Михаил Ширяев
Источник: GPblog
logoФормула-1
logoГран-при Лас-Вегаса
logoСерхио Перес
logoРед Булл
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