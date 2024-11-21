Серхио Перес: «Ред Булл» точно знает, что получает от меня, контракт продлили не просто так»
Пилот «Ред Булл» Серхио Перес сообщил, что существует причина, почему чемпионы «Формулы-1» сохраняют его в составе.
«В конечном счете команда точно знает, что получает от меня. У нее столько данных и информации. Все просто. Кроме того, не просто так со мной продлили контракт по ходу года.
Сезон вышел довольно тяжелым во многих смыслах. Ситуация развивалась в разных направлениях. Мы начали сезон крайне сильно, но затем был достаточно трудный период. Это гонки, и, надеюсь, получится провести заключительные три гонки сезона на высокой ноте», – сказал мексиканец перед Гран-при Лас-Вегаса.
Отец Переса: «Я не Стролл, не могу купить команду «Ф-1». Чеко – самый известный человек в мире, он запустил революцию»
Серхио Перес: «Ред Булл» нужна пара дублей, чтобы завоевать Кубок конструкторов»
- Оскорбление
- Мат
- Спам
- Расизм
- Провокации
- Угрозы
- Систематический оффтоп
- Мульти-аккаунтинг
- Прочее
- Спам
- Оскорбления
- Расизм
- Мат
- Угрозы
- Прочее
- Мультиаккаунтинг
- Систематический оффтоп
- Провокации
- Повторить попытку оплаты
- Оставить комментарий без доната
- Изменить комментарий
- Удалить комментарий