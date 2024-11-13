Кристиан Хорнер о шансах «Ред Булл» в Кубке конструкторов: «Мы по-прежнему в игре»

В «Ред Булл» не оставляют надежды выиграть Кубок конструкторов.

Руководитель австрийской команды Кристиан Хорнер уверен, что у «Ред Булл» еще есть все шансы вернуться на первую строчку командного зачета.

В данный момент, за три Гран-при до окончания сезона, отставание «Ред Булл» от лидирующего «Макларена » составляет 49 очков.

«Да, будет непросто. То есть, у нас был очень сильный старт сезона, но затем уже другие команды демонстрировали очень сильные выступления в летний отрезок. Мы же лишь недавно начали возвращать прежнюю форму и видеть истинные возможности нашей машины, выиграв спринт в Остине, а затем и Гран-при Сан-Паулу.

И мы по-прежнему в игре. Вперед еще три Гран-при и один спринт, в чемпионате еще будет разыграно много очков», – рассказал Хорнер.

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