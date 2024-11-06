Зарплата Хорнера в «Ред Булл» в 2024 году составила $11,5 млн, Марко получил $9 млн (Times)

Стали известны зарплаты Хорнера и Марко в «Ред Булл ».

Согласно информации, опубликованной в Times, руководитель «Ред Булл» Кристиан Хорнер в 2024 году заработает в общей сложности £8,92 ($11,5) млн. По сравнению с 2023 годом зарплата Хорнера выросла чуть более чем на 1 млн.

В то же время советник и руководитель молодежной программы «Ред Булл» Гельмут Марко заработает за этот год 9 млн – в сравнении с прошлым сезоном зарплата австрийца выросла вдвое.

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