Зарплата Хорнера в «Ред Булл» в 2024 году составила $11,5 млн, Марко получил $9 млн (Times)
Стали известны зарплаты Хорнера и Марко в «Ред Булл».
Согласно информации, опубликованной в Times, руководитель «Ред Булл» Кристиан Хорнер в 2024 году заработает в общей сложности £8,92 ($11,5) млн. По сравнению с 2023 годом зарплата Хорнера выросла чуть более чем на 1 млн.
В то же время советник и руководитель молодежной программы «Ред Булл» Гельмут Марко заработает за этот год 9 млн – в сравнении с прошлым сезоном зарплата австрийца выросла вдвое.
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Опубликовал: Александр Моисеенко
Источник: racingnews365
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