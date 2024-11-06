  • Спортс
  • Авто
  • Новости
  • Зарплата Хорнера в «Ред Булл» в 2024 году составила $11,5 млн, Марко получил $9 млн (Times)
2

Зарплата Хорнера в «Ред Булл» в 2024 году составила $11,5 млн, Марко получил $9 млн (Times)

Стали известны зарплаты Хорнера и Марко в «Ред Булл».

Согласно информации, опубликованной в Times, руководитель «Ред Булл» Кристиан Хорнер в 2024 году заработает в общей сложности £8,92 ($11,5) млн. По сравнению с 2023 годом зарплата Хорнера выросла чуть более чем на 1 млн.

В то же время советник и руководитель молодежной программы «Ред Булл» Гельмут Марко заработает за этот год 9 млн – в сравнении с прошлым сезоном зарплата австрийца выросла вдвое.

Все деньги команд «Ф-1»: каждая правда теперь прибыльна? Бюджеты – от $150 до 700 млн

Опубликовал: Александр Моисеенко
Источник: racingnews365
logoКристиан Хорнер
logoРед Булл
logoФормула-1
logoГельмут Марко
Рекомендуем
Читайте новости автоспорта в любимой соцсети
Комментарии
Укажите причину бана
  • Оскорбление
  • Мат
  • Спам
  • Расизм
  • Провокации
  • Угрозы
  • Систематический оффтоп
  • Мульти-аккаунтинг
  • Прочее
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
  • Прочее
  • Мультиаккаунтинг
  • Систематический оффтоп
  • Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий
Главные новости
Валттери Боттас об уходе из «Заубера»: «Пришло время двигаться дальше»
8сегодня, 11:53
Чжоу Гуаньюй о потере места в «Заубере»: «Сейчас я обдумываю несколько вариантов остаться в паддоке «Формулы-1»
9сегодня, 10:22
Составы команд «Формулы-1» на сезон-2025: известны все 20 гонщиков из 20
40сегодня, 09:23
«Заубер» объявил о подписании контракта с Бортолето
16сегодня, 09:02
Боттас с высокой долей вероятности вернется в «Мерседес» в роли резервного пилота (Autosport)
3сегодня, 08:43
«Заубер» объявил об уходе Боттаса и Чжоу из команды по окончании сезона-2024
27сегодня, 08:21
«Алонсо лучше Шумахера и Сенны, величайший наряду с Хэмилтоном, пожалуй». Тарсо Маркеш об экс-напарнике
51вчера, 18:54
Ральф Шумахер: «Вовсе не уверен, что Ферстаппен и Норрис все еще дружат, они не летали вместе на последние гонки»
18вчера, 17:15
Трибуны скандировали «Другович» в момент схода Стролла в Бразилии
8вчера, 16:44
Хэмилтон проведет остаток сезона за «Мерседес», несмотря на слухи о досрочном уходе (Sky Sports)
25вчера, 14:46
Ко всем новостям
Последние новости
Где смотреть Гран-при Сан-Паулу-2024, Формула-1 — онлайн, прямые трансляции гонки и квалификации, Formula 1
129 октября, 07:00
Второй этап Yuka Drive Fest Джимхана Лайт пройдет в Уфе 3 ноября
25 октября, 10:15Фото
Артем Лавров победил в первом этапе Yuka Drive Fest Джимхана Лайт в Челябинске
24 октября, 12:15Фото
Где смотреть Гран-при Мехико-2024, Формула-1 — онлайн, прямые трансляции гонки и квалификации, Formula 1
122 октября, 08:00
Где смотреть Гран-при США-2024, Формула-1 — онлайн, прямые трансляции гонки и квалификации, Formula 1
114 октября, 07:10
5 октября прошел финальный этап Российской серии гонок на выносливость (REC) – Гран-при Спортс’’ на автодроме Moscow Raceway
17 октября, 11:58Фото
Георгий Чивчян стал первым в истории обладателем Кубка России по дрифту «Суперфинал РДС»
7 октября, 11:35Фото
Первый этап Yuka Drive Fest Джимхана Лайт пройдет в Челябинске 13 октября
4 октября, 09:00Фото
5 октября пройдет финальный этап Российской серии гонок на выносливость (REC) – Гран-При Спортс’’ на автодроме Moscow Raceway
11 октября, 13:25Фото
Кубок России «Суперфинал РДС» пройдет 5 и 6 октября в спорткомплексе «Ростов Арена»
1 октября, 12:45Фото