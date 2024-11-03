Эстебан Окон: «Попадание на подиум – это потрясающе. Особенная гонка для «Альпин»

Окон остался очень доволен подиумом на Гран-при Сан-Паулу.

Пилот «Альпин» сумел финишировать на второй позиции – во многом потому, что команда до последнего оттягивала пит-стоп, и в итоге оба гонщика французской конюшни смогли поменять шины перед рестартом, когда заезд остановили красными флагами.

«Что за день! Особенно учитывая, как тяжело складывается для нас этот сезон. Было здорово выступать здесь – и радует то, что в дождь характеристики болидов разных команд немного выравниваются.

Попадание на подиум – это потрясающе. В сухих условиях машиной было очень трудно управлять, а когда начался дождь мне стало заметно проще. Сегодняшняя гонка стала для нас особенной», – рассказал Окон.

Гонка в Бразилии вышла легендарной: Ферстаппен победил с 17-го, две «Альпин» на подиуме