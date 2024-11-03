Ланс Стролл попал в аварию в конце 2-го сегмента квалификации в Бразилии

Стролл разбил болид в конце 2-го сегмента квалификации.

Пилот «Астон Мартин » не сумел удержать машину при прохождении 3-го поворота и врезался в стену. Вскоре после этого дирекция Гран-при остановила сессию красными флагами.

Из-за этого Макс Ферстаппен не успел закончить свой быстрый круг и в предстоящей квалификации почти наверняка будет стартовать 17-м [с учетом штрафа в 5 позиций за замену ДВС].

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