Ланс Стролл попал в аварию в конце 2-го сегмента квалификации в Бразилии
Стролл разбил болид в конце 2-го сегмента квалификации.
Пилот «Астон Мартин» не сумел удержать машину при прохождении 3-го поворота и врезался в стену. Вскоре после этого дирекция Гран-при остановила сессию красными флагами.
Из-за этого Макс Ферстаппен не успел закончить свой быстрый круг и в предстоящей квалификации почти наверняка будет стартовать 17-м [с учетом штрафа в 5 позиций за замену ДВС].
Супервоскресенье в «Ф-1»: новая попытка провести квалу, гонка – через 5 часов
Опубликовал: Александр Моисеенко
Источник: Sky Sports
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