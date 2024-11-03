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Бортолето подписал контракт с «Заубером» на сезон-2025 (Autosport)

Бортолето станет напарником Хюлькенберга в «Заубере».

Лидер сезона в «Формуле-2» в следующем году продолжит карьеру в «Формуле-1». Как сообщает Autosport со ссылкой на свои источники, Бортолето и «Заубер» уже согласовали контракт. Сторонам осталось урегулировать несколько мелких деталей соглашения, после чего будут подписаны все необходимые документы.

Бортолето также является одним из резервных пилотов «Макларена», однако ранее сообщалось, что стороны ведут переговоры о прекращении сотрудничества. И что в «Макларене» не будут стоять на пути у бразильца и препятствовать его переходу в «Заубер».

Все юниоры команд «Ф-1»: кого ждать в Гран-при? Кто самый перспективный?

Опубликовал: Александр Моисеенко
Источник: Autosport
возможные переходы
logoМакларен
logoЗаубер
logoФормула-1
Габриэль Бортолето
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