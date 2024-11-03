Дождь вновь идет перед квалификацией к Гран-при Сан-Паулу

Над автодромом Гран-при Сан-Паулу снова идет дождь.

Квалификация должна была пройти в субботу, но была перенесена на воскресенье из-за сильного дождя.

Старт намечен на 13:30 по московскому времени.

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Супервоскресенье в «Ф-1»: новая попытка провести квалу, гонка – через 5 часов

Изображение: Sky Sports