Дождь вновь идет перед квалификацией к Гран-при Сан-Паулу
Над автодромом Гран-при Сан-Паулу снова идет дождь.
Квалификация должна была пройти в субботу, но была перенесена на воскресенье из-за сильного дождя.
Старт намечен на 13:30 по московскому времени.
Следить за ситуацией можно на странице нашего онлайна:
Супервоскресенье в «Ф-1»: новая попытка провести квалу, гонка – через 5 часов
Изображение: Sky Sports
Опубликовал: Михаил Ширяев
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