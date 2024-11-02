  • Спортс
  • Авто
  • Новости
  • Нико Хюлькенберг о переносе квалификации: «Жаль фанатов, которые так долго сидели на трибунах»
1

Нико Хюлькенберг о переносе квалификации: «Жаль фанатов, которые так долго сидели на трибунах»

Хюлькенберга разочаровал перенос квалификации в Бразилии.

Пилот «Хааса» сожалеет о переносе квалификации к Гран-при Сан-Паулу. ФИА решила отложить сессию на воскресенье из-за сильного дождя.

Также Нико прокомментировал результаты спринта, где сошел из-за технических проблем.

«Я разочарован. Особенно мне жаль фанатов, которые так долго сидели [на трибунах] и так и не увидели вновь болиды сегодня. К сожалению, погода не позволила этому осуществиться.

Спринт был тяжелым, не самый удачный заезд для нас. Но мы были на очень изношенном «медиуме». На нем было трудно ехать.

Если говорить о позитивном, то мы сберегли много свежих комплектов на завтрашнюю основную гонку. Думаю, завтра наш темп должен быть лучше, более конкурентоспособным. Полагаю, мы сможем побороться за очки», – сказал Хюлькенберг.

«Ф-1» накрыло мощным ливнем в Бразилии. Старт отложен на воскресенье 

Опубликовал: Тимофей Поршнев
Источник: соцсети «Хааса»
Гран-при Бразилии
logoНико Хюлькенберг
logoФормула-1
logoХаас
Рекомендуем
Читайте новости автоспорта в любимой соцсети
Комментарии
Укажите причину бана
  • Оскорбление
  • Мат
  • Спам
  • Расизм
  • Провокации
  • Угрозы
  • Систематический оффтоп
  • Мульти-аккаунтинг
  • Прочее
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
  • Прочее
  • Мультиаккаунтинг
  • Систематический оффтоп
  • Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий
Главные новости
Карлос Сайнс о переносе квалификации: «В современной «Формуле-1» не существует настроек болида под дождевые условия»
41 минуту назад
Йос Ферстаппен о критике Хербертом Макса: «Стюард вообще не должен общаться с прессой»
443 минуты назад
Если квалификация к Гран-при Сан-Паулу не состоится, Норрис стартует 1-м, Ферстаппен – 20-м по итогам практики
30сегодня, 20:21
Льюис Хэмилтон прервал интервью руководителя «Ф-1»: «Вы должны были выпустить нас! Это смешно»
7сегодня, 20:18Видео
ФИА о причинах переноса квалификации: «Решение было принято из-за плохой видимости и большого количества участков на трассе со стоячей водой»
4сегодня, 20:11
Гран-при Сан-Паулу-2024. Квалификация отложена из-за сильного дождя на утро воскресенья
92сегодня, 19:50
WEC. «Тойота» вырвала командный титул в последней гонке сезона, «Порше» победила в зачете гонщиков
сегодня, 19:48
Оливер Бермэн: «Хотелось бы провести квалификацию, но прямо сейчас выезжать на трассу было бы слишком рискованно»
4сегодня, 19:34
«Ред Булл» подозревает «Макларен» во введении воды в шины для охлаждения. Австрийцы могли экспериментировать с этим в прошлом (AMuS)
26сегодня, 18:37
Сильный дождь идет над трассой Гран-при Сан-Паулу, квалификация не состоялась в субботу
30сегодня, 18:30Фото
Ко всем новостям
Последние новости
Где смотреть Гран-при Сан-Паулу-2024, Формула-1 — онлайн, прямые трансляции гонки и квалификации, Formula 1
129 октября, 07:00
Второй этап Yuka Drive Fest Джимхана Лайт пройдет в Уфе 3 ноября
25 октября, 10:15Фото
Артем Лавров победил в первом этапе Yuka Drive Fest Джимхана Лайт в Челябинске
24 октября, 12:15Фото
Где смотреть Гран-при Мехико-2024, Формула-1 — онлайн, прямые трансляции гонки и квалификации, Formula 1
122 октября, 08:00
Где смотреть Гран-при США-2024, Формула-1 — онлайн, прямые трансляции гонки и квалификации, Formula 1
114 октября, 07:10
5 октября прошел финальный этап Российской серии гонок на выносливость (REC) – Гран-при Спортс’’ на автодроме Moscow Raceway
17 октября, 11:58Фото
Георгий Чивчян стал первым в истории обладателем Кубка России по дрифту «Суперфинал РДС»
7 октября, 11:35Фото
Первый этап Yuka Drive Fest Джимхана Лайт пройдет в Челябинске 13 октября
4 октября, 09:00Фото
5 октября пройдет финальный этап Российской серии гонок на выносливость (REC) – Гран-При Спортс’’ на автодроме Moscow Raceway
11 октября, 13:25Фото
Кубок России «Суперфинал РДС» пройдет 5 и 6 октября в спорткомплексе «Ростов Арена»
1 октября, 12:45Фото