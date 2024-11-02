Нико Хюлькенберг о переносе квалификации: «Жаль фанатов, которые так долго сидели на трибунах»

Хюлькенберга разочаровал перенос квалификации в Бразилии.

Пилот «Хааса » сожалеет о переносе квалификации к Гран-при Сан-Паулу. ФИА решила отложить сессию на воскресенье из-за сильного дождя.

Также Нико прокомментировал результаты спринта, где сошел из-за технических проблем.

«Я разочарован. Особенно мне жаль фанатов, которые так долго сидели [на трибунах] и так и не увидели вновь болиды сегодня. К сожалению, погода не позволила этому осуществиться.

Спринт был тяжелым, не самый удачный заезд для нас. Но мы были на очень изношенном «медиуме». На нем было трудно ехать.

Если говорить о позитивном, то мы сберегли много свежих комплектов на завтрашнюю основную гонку. Думаю, завтра наш темп должен быть лучше, более конкурентоспособным. Полагаю, мы сможем побороться за очки», – сказал Хюлькенберг .

«Ф-1» накрыло мощным ливнем в Бразилии. Старт отложен на воскресенье