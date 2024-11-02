Нико Хюлькенберг о переносе квалификации: «Жаль фанатов, которые так долго сидели на трибунах»
Пилот «Хааса» сожалеет о переносе квалификации к Гран-при Сан-Паулу. ФИА решила отложить сессию на воскресенье из-за сильного дождя.
Также Нико прокомментировал результаты спринта, где сошел из-за технических проблем.
«Я разочарован. Особенно мне жаль фанатов, которые так долго сидели [на трибунах] и так и не увидели вновь болиды сегодня. К сожалению, погода не позволила этому осуществиться.
Спринт был тяжелым, не самый удачный заезд для нас. Но мы были на очень изношенном «медиуме». На нем было трудно ехать.
Если говорить о позитивном, то мы сберегли много свежих комплектов на завтрашнюю основную гонку. Думаю, завтра наш темп должен быть лучше, более конкурентоспособным. Полагаю, мы сможем побороться за очки», – сказал Хюлькенберг.
«Ф-1» накрыло мощным ливнем в Бразилии. Старт отложен на воскресенье
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