Сильный дождь идет над трассой Гран-при Сан-Паулу, квалификация отложена
Над автодромом Гран-при Сан-Паулу пошел ливень.
Квалификация, которая должна была начаться в 21:00 по московскому времени, отложена. «Ф-1» сообщила, что поделится новой информацией о ситуации в 21:30.
Гран-при Сан-Паулу-2024. Норрис выиграл спринт, Пиастри – 2-й, Леклер – 3-й, Ферстаппен – 4-й после штрафа
Фото: DAZN; соцсети Джона Нобла; соцсети Тоби Грюнера
Опубликовал: Михаил Ширяев
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