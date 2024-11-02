Сильный дождь идет над трассой Гран-при Сан-Паулу, квалификация отложена

Над автодромом Гран-при Сан-Паулу пошел ливень.

Квалификация, которая должна была начаться в 21:00 по московскому времени, отложена. «Ф-1» сообщила, что поделится новой информацией о ситуации в 21:30.

Гран-при Сан-Паулу-2024. Норрис выиграл спринт, Пиастри – 2-й, Леклер – 3-й, Ферстаппен – 4-й после штрафа

Фото: DAZN; соцсети Джона Нобла ; соцсети Тоби Грюнера