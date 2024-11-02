  • Спортс
  • Авто
  • Новости
  • Андреа Стелла: «Размен между Норрисом и Пиастри в идеале надо было провести раньше»
5

Андреа Стелла: «Размен между Норрисом и Пиастри в идеале надо было провести раньше»

В «Макларене» объяснили размен позициями в спринте в Бразилии.

Руководитель «Макларена» Андреа Стелла сообщил, что пропуск Оскаром Пиастри Ландо Норриса в спринте на Гран-при Сан-Паулу предполагалось совершить раньше.

Норрис благодаря командной работе одержал победу, Пиастри финишировал вторым.

«Мы следили за отрывами от Леклера и Ферстаппена, чтобы понять, можно ли произвести легкий размен между Ландо и Оскаром, но на самом деле задела так и не появилось, поэтому надо было следить за появлением сэйфти-кара или виртуальной машины безопасности.

И это случилось из-за инцидента – машина остановилась на трассе, поэтому мы немедленно это сделали. Команда здорово себя проявила, но это было бы невозможно без столь сплоченной работы пилотов.

Безусловно, мы очень довольны текущими переговорами и поддержкой Ландо со стороны Оскара. Это лучший результат из возможных в свете борьбы за оба титула.

В идеале надо было сделать это раньше, но ситуация не подвернулась для того, чтобы совершить все безопасно, ведь сразу же после обгона у третьего гонщика появился бы шанс обогнать «Макларен», а это не соответствует нашему принципу – результат команды превыше всего», – отметил Стелла.

Гран-при Сан-Паулу-2024. Норрис выиграл спринт, Пиастри – 2-й, Ферстаппен – 3-й

Опубликовал: Михаил Ширяев
Источник: Sky Sports
Гран-при Бразилии
logoМакларен
logoФормула-1
logoАндреа Стелла
logoМакс Ферстаппен
logoШарль Леклер
logoЛандо Норрис
logoОскар Пиастри
Рекомендуем
Читайте новости автоспорта в любимой соцсети
Комментарии
Укажите причину бана
  • Оскорбление
  • Мат
  • Спам
  • Расизм
  • Провокации
  • Угрозы
  • Систематический оффтоп
  • Мульти-аккаунтинг
  • Прочее
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
  • Прочее
  • Мультиаккаунтинг
  • Систематический оффтоп
  • Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий
Главные новости
Ферстаппен получил 5-секундный штраф и потерял подиум в спринте за нарушение в режиме VSC
5 минут назад
Карлос Сайнс: «Феррари» не на том же уровне, что «Макларен». Придется что-то предпринять, чтобы улучшить болид»
228 минут назад
Шарль Леклер: «Причина ошибок – больший износ шин. Это был мой выбор, который оказался неверным»
548 минут назад
Льюис Хэмилтон о спринте: «Одно из худших выступлений в этом году»
550 минут назад
Ландо Норрис: «Пиастри провел очень хороший заезд и заслужил победу»
8сегодня, 15:50
Макс Ферстаппен: «Борьба с Леклером заняла слишком много времени. Пришлось дождаться его ошибок»
12сегодня, 15:07
Кристиан Хорнер: «Обнадеживает, что у «Ред Булл» неплохой гоночный темп»
3сегодня, 15:05
Ландо Норрис о размене с Пиастри: «Не горжусь этим, но «Макларен» сделал то, что должен был сделать»
8сегодня, 15:02
Оскар Пиастри: «Заработали много очков, а также получили много полезной информации перед завтрашней гонкой»
6сегодня, 14:56
Ферстаппен подозревается в превышении скорости в режиме виртуальной машины безопасности
45сегодня, 14:46
Ко всем новостям
Последние новости
Где смотреть Гран-при Сан-Паулу-2024, Формула-1 — онлайн, прямые трансляции гонки и квалификации, Formula 1
129 октября, 07:00
Второй этап Yuka Drive Fest Джимхана Лайт пройдет в Уфе 3 ноября
25 октября, 10:15Фото
Артем Лавров победил в первом этапе Yuka Drive Fest Джимхана Лайт в Челябинске
24 октября, 12:15Фото
Где смотреть Гран-при Мехико-2024, Формула-1 — онлайн, прямые трансляции гонки и квалификации, Formula 1
122 октября, 08:00
Где смотреть Гран-при США-2024, Формула-1 — онлайн, прямые трансляции гонки и квалификации, Formula 1
114 октября, 07:10
5 октября прошел финальный этап Российской серии гонок на выносливость (REC) – Гран-при Спортс’’ на автодроме Moscow Raceway
17 октября, 11:58Фото
Георгий Чивчян стал первым в истории обладателем Кубка России по дрифту «Суперфинал РДС»
7 октября, 11:35Фото
Первый этап Yuka Drive Fest Джимхана Лайт пройдет в Челябинске 13 октября
4 октября, 09:00Фото
5 октября пройдет финальный этап Российской серии гонок на выносливость (REC) – Гран-При Спортс’’ на автодроме Moscow Raceway
11 октября, 13:25Фото
Кубок России «Суперфинал РДС» пройдет 5 и 6 октября в спорткомплексе «Ростов Арена»
1 октября, 12:45Фото