Андреа Стелла: «Размен между Норрисом и Пиастри в идеале надо было провести раньше»
Руководитель «Макларена» Андреа Стелла сообщил, что пропуск Оскаром Пиастри Ландо Норриса в спринте на Гран-при Сан-Паулу предполагалось совершить раньше.
Норрис благодаря командной работе одержал победу, Пиастри финишировал вторым.
«Мы следили за отрывами от Леклера и Ферстаппена, чтобы понять, можно ли произвести легкий размен между Ландо и Оскаром, но на самом деле задела так и не появилось, поэтому надо было следить за появлением сэйфти-кара или виртуальной машины безопасности.
И это случилось из-за инцидента – машина остановилась на трассе, поэтому мы немедленно это сделали. Команда здорово себя проявила, но это было бы невозможно без столь сплоченной работы пилотов.
Безусловно, мы очень довольны текущими переговорами и поддержкой Ландо со стороны Оскара. Это лучший результат из возможных в свете борьбы за оба титула.
В идеале надо было сделать это раньше, но ситуация не подвернулась для того, чтобы совершить все безопасно, ведь сразу же после обгона у третьего гонщика появился бы шанс обогнать «Макларен», а это не соответствует нашему принципу – результат команды превыше всего», – отметил Стелла.
Гран-при Сан-Паулу-2024. Норрис выиграл спринт, Пиастри – 2-й, Ферстаппен – 3-й
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