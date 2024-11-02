Андреа Стелла: «Размен между Норрисом и Пиастри в идеале надо было провести раньше»

В «Макларене» объяснили размен позициями в спринте в Бразилии.

Руководитель «Макларена » Андреа Стелла сообщил, что пропуск Оскаром Пиастри Ландо Норриса в спринте на Гран-при Сан-Паулу предполагалось совершить раньше.

Норрис благодаря командной работе одержал победу, Пиастри финишировал вторым.

«Мы следили за отрывами от Леклера и Ферстаппена , чтобы понять, можно ли произвести легкий размен между Ландо и Оскаром, но на самом деле задела так и не появилось, поэтому надо было следить за появлением сэйфти-кара или виртуальной машины безопасности.

И это случилось из-за инцидента – машина остановилась на трассе, поэтому мы немедленно это сделали. Команда здорово себя проявила, но это было бы невозможно без столь сплоченной работы пилотов.

Безусловно, мы очень довольны текущими переговорами и поддержкой Ландо со стороны Оскара. Это лучший результат из возможных в свете борьбы за оба титула.

В идеале надо было сделать это раньше, но ситуация не подвернулась для того, чтобы совершить все безопасно, ведь сразу же после обгона у третьего гонщика появился бы шанс обогнать «Макларен», а это не соответствует нашему принципу – результат команды превыше всего», – отметил Стелла.

Гран-при Сан-Паулу-2024. Норрис выиграл спринт, Пиастри – 2-й, Ферстаппен – 3-й