Льюис Хэмилтон: «Дорожный просвет то увеличивается, то уменьшается – это все обгаживает»

Хэмилтон рассказал о проблемах «Мерседеса».

Пилот «Мерседеса » квалифицировался шестым на Гран-при Мехико и не рассчитывает на борьбу за высокие позиции.

«В третьей практике мы выглядели прилично, казалось, что трасса нам подходит. Я решил не вносить никаких изменений. Все, что мы сделали, – это поставили крыло, и я подумал: «Ладно, пусть будет».

Мы мало что могли сделать с настройками, чтобы улучшить темп – какой есть, такой есть.

Затем началась квалификация. У меня не было контроля над задней осью. Все перевернулось с ног на голову. Что-то очень странное творилось с болидом. Будет очень интересно посмотреть на данные, ведь я, очевидно, был на обновленной машине – они должна быть быстрее. Но не думаю, что это так.

Не совсем понимаю [почему в последнее время «Мерседес» так часто попадает в аварии]. Мы как будто едем на трех колесах, а дорожный просвет то увеличивается, то уменьшается на 15 мм – и когда это происходит, это все обгаживает.

Завтра мы соберем много данных. Не думаю, что мы сможем побороться с теми, кто впереди. Они слишком далеко.

Посмотрим, как пойдет. В этот раз я просто хочу хотя бы доехать до финиша», – сказал Хэмилтон .

Гран-при Мехико-2024. Сайнс выиграл квалификацию, Ферстаппен – 2-й, Норрис – 3-й