На трассе Гран-при США могут появиться гравийные ловушки (RacingNews365)

В ФИА задумались о гравии на трассе в Остине.

По данным издания RacingNews365, ФИА и промоутеры Гран-при США ведут переговоры о том, чтобы проложить на трассе съемные гравийные ловушки перед гонкой в следующем году.

На прошедшем этапе пилоты не раз выдавливали друг друга за пределы трассы. Самым известным случаем стал инцидент между Ландо Норрисом и Максом Ферстаппеном.

В ФИА посчитали гравийные ловушки одним из способов предотвратить подобные ситуации. В частности, подобное уже было проделано на Гран-при Австрии, где после внедрения гравия (тоже съемного) пилоты стали значительно реже нарушать границы трассы.

На «Трассе Америк» планируется проложить съемные гравийные ловушки в районе 1-го и 12-го поворотов.

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