Знали, в «Ф-1» банили на Гран-при даже гигантов: Шумахера, Хаккинена, Вильнева, Мэнселла?

От редакции: Привет! Вы в блоге «На максимальной скорости» – здесь переводят познавательные тексты о «Формуле-1». Сегодня вашему вниманию – подборка запретов на участие в гонках, особенно редкого и сурового наказания для гонщика. Текст точно заслуживает плюса, подписки на блог и комментария.

Кевин Магнуссен – 2024 год

Гонщик «Хааса» набрал максимальное количество штрафных очков: последние из них на Гран-при Италии, где он столкнулся с Пьером Гасли. Попытка обгона привела к тому, что Магнуссен заблокировал колеса и столкнулся с французским гонщиком, за что ФИА присудила ему 10-секундный штраф и еще два штрафных очка.

В интервью датчанин сказал, что наказание «не имеет никакого смысла», указав, что ни одна из машин не получила повреждений, и это был простой гоночный инцидент.

Остальные 10 штрафных очков были получены в этих эпизодах:

Саудовская Аравия – столкновение с Алексом Албоном (три очка).

Китай – столкновение с Юки Цунодой (два очка).

Спринт в Майами – несколько раз выезжал за пределы трассы и получал преимущество во время борьбы с Льюисом Хэмилтоном (три очка).

Гран-при Майами – столкновение с Логаном Сарджентом (два очка).

Ромен Грожан – 2012 год

Грожан получил дисквалификацию в 2012 году за инцидент на Гран-при Бельгии.

Тогда за рулем «Лотуса» француз по пути к первому повороту задел «Макларен» Льюиса Хэмилтона. Британец вылетел за пределы трассы, а по пути пострадали Фернандо Алонсо и оба гонщика «Заубера».

Виновником этого хаоса был признан Грожан. Его вина была отягощена тем, что он выбил двух претендентов на титул. Гонщику «Лотуса» запретили участвовать в Гран-при Италии. Команда посадила за руль запасного – Жерома д’Амброзио.

Жак Вильнев – 1997 год

Чемпионы мира определенно не застрахованы от наказаний. Несмотря на титул в 1997 году, Вильнев умудрился получить наказание в том же сезоне, что поставило под угрозу его шансы на чемпионство.

Перед Гран-при Японии канадцу нужно было отыграть всего одно очко у Михаэля Шумахера, чтобы обеспечить себе чемпионство. Ускоряясь на выходе из поворота во время тренировки, Вильнев не замедлился под желтыми флагами, вывешенными из-за Йоса Ферстаппена. Он был не единственным, так как еще пять человек, включая Шумахера и Рубенса Баррикелло, проигнорировали предупреждения. Все они получили условное наказание.

Но поскольку гонщик «Уильямса» уже трижды совершил такое же нарушение ранее, ему запретили участвовать в гонке. «Уильямс» подал апелляцию – не имея времени на разбор, Вильневу разрешили принять участие в гонке. Он финишировал на пятом месте. В ФИА отклонили апелляцию девять дней спустя, лишив Вильнева двух очков, которые он заработал в гонке.

Михаэль Шумахер – 1994 год

Даже великий Михаэль Шумахер как-то заработал отстранение на одну гонку. Жалуясь, что Дэймон Хилл слишком медленно ехал на прогревочном круге в Сильверстоуне, немец обогнал его, получив пятисекундный штраф «стоп-гоу» позже в гонке. В «Бенеттоне» сказали ему проигнорировать штраф, пока они подадут апелляцию. Таким образом, Шумахер остался на трассе и получил черный флаг за неотбытие штрафа. Михаэль вернулся в боксы.

Его команда продолжила переговоры, инженеры сказали Шумахеру отбыть пятисекундный штраф и вернуться в гонку. Этот шаг имел серьезные последствия, поскольку он в конечном итоге был дисквалифицирован за игнорирование черного флага и был отстранен от участия в двух гонках.

«Бенеттон» снова подал апелляцию, Шумахеру разрешили принять участие в следующих гонках. Но через три гонки штраф оставили в силе, а Михаэль пропустил Гран-при Италии и Португалии.

Мика Хаккинен – 1994 год

Карьера двукратного чемпиона мира не была лишена неприятных инцидентов, включая столкновение с Баррикелло на последнем круге Гран-при Великобритании 1994 года. Последовавшее за этим отстранение от участия в следующей гонке было неприятной прибавкой к шести сходам.

Запрет был отложен на три гонки, но уже на следующем этапе в Хоккенхайме быстро введен в действие после того, как Хаккинен врезался в «Уильямс» Дэвида Култхарда.

Эдди Ирвайн – 1994 год

В свои 28 лет Ирвайн стартовал к тому моменту лишь в трех гонках, прежде чем его отстранили после столкновения с четырьмя автомобилями на Гран-при Бразилии. У «Макларена» Мартина Брандла начались проблемы с двигателем, в этот момент гонщик «Ягуара» вильнул и вытолкнул Йоса Ферстаппена на траву.

Ферстаппен вылетел, задев Эрика Бернарда и Брандла, потом взлетел и совершил полный переворот на 360°. Удивительно, что никто не пострадал. Ирвайну за этот маневр дали запрет на участие в одной гонке.

Все могло бы на этом и закончиться, но «Джордан» подал апелляцию на наказание, о чем позже пожалел. В ФИА не только отклонили апелляцию, но увеличили штраф до трех гонок.

Найджел Мэнселл – 1989 год

Британец решил забыть о правилах на Гран-при Португалии 1989 года, проходившем в Эшториле. Заработав 20-секундное преимущество перед своим товарищем по команде «Феррари» Герхардом Бергером, Мэнселл наконец отправился на замену шин после 40 кругов. Влетев на пит-лейн, Найджел проехал место остановки на целый корпус машины и вернулся к своей команде задним ходом – это был недопустимый маневр, который привел к черному флагу.

Мэнселл проглядел черный флаг, потому что был слишком сильно сосредоточен на «Макларене» Айртона Сенны, он попытался обогнать бразильца в первом повороте и выбил обоих из гонки. Этот хаос принес британцу штраф в размере 50 000 долларов и дисквалификацию, из-за чего он пропустил последующий Гран-при Испании.

Риккардо Патрезе – 1978 год

Патрезе получил статус ветерана после впечатляющих 16 лет участия в «Формуле-1», но его стиль вождения не отличался аккуратностью.

На Гран-при Италии 1978 года Патрезе обвинили в столкновении 10 автомобилей на первом круге после того, как он попытался обогнать Джеймса Ханта, когда тот возвращался на трассу с обочины. Контакт между ними привел к тому, что в аварию попал Ронни Петерсон, чей «Лотус» врезался в ограждение и загорелся. Еще семеро гонщиков также стали невольными участниками инцидента.

Гонка была остановлена, Петерсона вытащили из его машины, он получил серьезные травмы ног. В больнице у него диагностировали эмболию – он скончался на следующее утро. Ассоциация гонщиков во главе с Хантом и Ники Лаудой заявила организаторам предстоящего Гран-при США, что они откажутся участвовать, если Патрезе не будет отстранен. Гонка в конечном итоге состоялась, поскольку Патрезе получил наказание, хоть он и пытался апеллировать, обратившись к местному судье.

Это перевод статьи Кэти Робертс с сайта formula1.com от 5 сентября 2024 года.

Фото: formula1.com ; East News /AP Photo

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