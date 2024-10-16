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Дженсон Баттон: «Если «Макларен» хочет выиграть титул, им нужно применять командную тактику»

Баттон призвал «Макларен» отдать предпочтение Норрису.

Чемпион «Формулы-1» 2009 года считает, что шанс выиграть чемпионат в этом году у Ландо Норриса появится только в том случае, если на него начнет работать вся команда – и в том числе его напарник.

При этом Баттон признал, что нынешние действия «Макларена» вызывают у него симпатию.

«Мне нравится, что они открыто не применяют командную тактику. Потому что гонщики это ненавидят. Хотя понятно, что, если вы все-таки хотите выиграть титул, в какой-то момент вам придется отдать предпочтение какому-то одному гонщику.

Особенно на данном этапе сезона, ведь сейчас каждое очко на счету. И если Ландо хочет получить возможность все-таки стать чемпионом, ему нельзя терять ни одного очка. И это в том числе подразумевает использование Оскара Пиастри для того, чтобы лишать Макса Ферстаппена очков за лучшие круги в гонках.

Так что да, это непростая ситуация – и для самих гонщиков, и для команды в целом. Но это нужно сделать. Ведь во многом благодаря этому «Феррари» так много выиграла с Михаэлем Шумахером, да и Себастьяна Феттеля в «Ред Булл» это тоже касается.

Мне кажется, что в какой-то момент нужно просто проглотить это – и отдать предпочтение одному гонщику. Особенно на данном этапе сезона. Оскар Пиастри в этом году выступает потрясающе, но очков больше у Ландо.

Так что если команда в этом году хочет выиграть – не только Кубок конструкторов, но и личный зачет, то им нужно действовать именно так», – рассказал Баттон.

Дженсон Баттон: «Ферстаппен понял, что больше не одержит ни одной победы в 2024 году»

Опубликовал: Александр Моисеенко
Источник: Sky Sports
logoМакларен
logoДженсон Баттон
logoФормула-1
logoЛандо Норрис
logoОскар Пиастри
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