Дженсон Баттон: «Если «Макларен» хочет выиграть титул, им нужно применять командную тактику»

Баттон призвал «Макларен » отдать предпочтение Норрису.

Чемпион «Формулы-1» 2009 года считает, что шанс выиграть чемпионат в этом году у Ландо Норриса появится только в том случае, если на него начнет работать вся команда – и в том числе его напарник.

При этом Баттон признал, что нынешние действия «Макларена» вызывают у него симпатию.

«Мне нравится, что они открыто не применяют командную тактику. Потому что гонщики это ненавидят. Хотя понятно, что, если вы все-таки хотите выиграть титул, в какой-то момент вам придется отдать предпочтение какому-то одному гонщику.

Особенно на данном этапе сезона, ведь сейчас каждое очко на счету. И если Ландо хочет получить возможность все-таки стать чемпионом, ему нельзя терять ни одного очка. И это в том числе подразумевает использование Оскара Пиастри для того, чтобы лишать Макса Ферстаппена очков за лучшие круги в гонках.

Так что да, это непростая ситуация – и для самих гонщиков, и для команды в целом. Но это нужно сделать. Ведь во многом благодаря этому «Феррари» так много выиграла с Михаэлем Шумахером, да и Себастьяна Феттеля в «Ред Булл» это тоже касается.

Мне кажется, что в какой-то момент нужно просто проглотить это – и отдать предпочтение одному гонщику. Особенно на данном этапе сезона. Оскар Пиастри в этом году выступает потрясающе, но очков больше у Ландо.

Так что если команда в этом году хочет выиграть – не только Кубок конструкторов, но и личный зачет, то им нужно действовать именно так», – рассказал Баттон.

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