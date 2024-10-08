Энтони Дэвидсон: «Травма в Нидерландах в 2023-м стала переломной для будущего Риккардо в «РБ» и «Ф-1»

Дэвидсон заявил, что ключевой эпизод для Риккардо случился еще в 2023-м.

Эксперт и бывший пилот «Формулы-1» Энтони Дэвидсон считает травму Даниэля Риккардо на Гран-при Нидерландов -2023 определяющей.

Австралиец сломал запястье в практике, из-за чего пропустил пять этапов. Риккардо заменил Лиам Лоусон , который с Гран-при США -2024 займет кокпит «РБ» на постоянной основе.

«Я считаю, авария Риккардо в Зандворте в прошлом году, в третьем повороте – знаете, каждый гонщик корит себя за любой инцидент, как бы легко он ни отделался.

Но, полагаю, тот момент действительно стал переломным для будущего Даниэля в команде и в целом его существования в «Формуле-1», ведь это позволило молодому пилоту – голодному, наступающему ему на пятки – получить шанс и сесть за руль.

На примере Колапинто мы видели: дай этим молодым гонщикам намек на шанс, и они отчаянно стремятся дать результат. И, боже ты мой, за ними здорово наблюдать.

Именно это и случилось с Лоусоном. С тех пор он, вероятно донимал, донимал и донимал Гельмута Марко: «Видел, что я сделал? Я способен на большее. Посади меня в болид, иначе я уйду», – предположил Энтони.

Наследие Риккардо в «Ф-1» грандиозно – великий буст доходов. Его еще предстоит осознать

Лучшая гонка Риккардо в «Ф-1» по его выбору – не победная: клинч с Алонсо за респект коллег