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5 октября прошел финальный этап Российской серии гонок на выносливость (REC) – Гран-При Спортс’’ на автодроме Moscow Raceway

Гран При Спортс’‘ – пятый и заключительный этап Российской серии гонок на выносливость держал зрителей в напряжении от старта до финиша, поставив эффектную точку в сезоне-2024.

На старт финального марафона вышло 29 экипажей и около ста пилотов. Всего в серии 2024 года приняли участие 150 автогонщиков и более 60 экипажей.

Особое внимание было приковано к долгожданному дебюту российского спорткара Rossa LM GT, который состоялся именно в заключительной гонке сезона. Лидер команды G-Drive Rossa Racing №26 Роман Русинов показал лучшее время в квалификации в классе GT Pro, но стартовать из-за возникших проблем с подвеской ему пришлось с пит-лейна. По ходу дистанции машина не раз заезжала в боксы для технических работ – и всt же Роману Русинову и его напарнику по команде Вадиму Мещерякову удалось финишировать, собрав ценную информацию для дальнейшей доводки нового автомобиля и подготовки к следующему сезону.

За победу в абсолютном зачете побороться за победу нацеливались три экипажа на спортпрототипах класса CN Pro. В квалификации уже в третий раз подряд быстрейшим стал Константин Терещенко на Ligier команды TeamGaris 29. И если на двух предыдущих этапах реализовать поул этому коллективу не удавалось, то на сей раз гонка для Терещенко и его партнеров по экипажу – Константина Захаревского и Станислава Сидорука – сложилась практически идеальным образом.

Соперники TeamGaris 29 уже на ранних стадиях марафона столкнулись с проблемами. Ligier команды Aimol Racing №31 после контакта развернуло в первом же после старта повороте, а в дальнейшем экипаж Алексея Хаирова, Сергея Иевлева и Алексея Чернова потерял немало времени из-за технических неполадок. А вот дважды побеждавшая в «абсолюте» на этапах нынешнего сезона команда Black Thorn, после пожара Ligier в предыдущей гонке вернувшаяся на финале к прототипу Norma, из-за поломки в моторе досрочно прекратила борьбу после первого часа марафона.  

В итоге TeamGaris 29 одержала уверенную победу в общем зачете гонки и классе CN Pro.

Успех коллектива TeamGaris дополнило «серебро» экипажа № 34 в составе Станислава Аксенова и Эдуарда Исламова в классе GT. Алексей Несов, Максим Кизилов и Денис Булатов в результате стали бронзовыми призерами класса.

Казалось, после этого ничто не помешает выиграть экипажу на другом Mercedes – команды Yadro Motorsport №88. За счет решения провести первый из трех обязательных пит-стопов уже в самом начале гонки во время фазы машины безопасности Сергей Борисов смог к середине марафона закрепиться в лидерах. Его напарник Ринат Салихов уверенно удерживал первое место, пока за примерно за час до финиша в «Арене» на его Mercedes неожиданно не отлетело заднее левое колесо.

После этой драмы у Yadro Motorsport верхнюю строчку в классе GT подхватила команда Sportcar Racing Team №5 – дуэт Виталия Ларионова и Ивана Щербакова на Porsche Cayman GT4 RS победы уже не упустил. По предварительным подсчетам второй в сезоне успех в самом многочисленном классе обеспечил этим пилотам итоговое первое место по сумме всех пяти этапов.

Героем гонки стал Никита Мазепин, которого буквально накануне старта заявила в свой состав команда №55 на автомобиле AUDI RS3LMS. Мазепин сел за руль незнакомой ему машины и почти сразу после выезда с пит-лейна не сумел избежать контакта с прототипом. Машина не пострадала, но Никита получил штраф. Отбыв наказание Мазепин вернулся на трассу третьим и вскоре начал делать лучшие круги. К финальным кругам гонки он догнал соперников из Real Performance №24 и DRTeam №10 и стремительно обогнал их, принеся экипажу № 55 Kamenskiy Racing эмоциональную победу.

Сезон Российской серии гонок на выносливость 2024 завершен. Вскоре будут подведены итоги чемпионата. Пятиэтапный REC 2025 года вновь стартует на Moscow Raceway 24 мая.

Фото: Евгений Сафронов.

Опубликовано: Sports
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Moscow Raceway
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