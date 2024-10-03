Найджел Мэнселл: «Предсказываю борьбу Хэмилтона за титул в 2025-м и изумительный период в «Феррари»

Хэмилтон сразится за титул в «Феррари» уже в 2025-м, предположил Мэнселл.

Чемпион «Формулы-1» 1992 года Найджел Мэнселл высказался о том, что ждет пилота «Мерседеса » Льюиса Хэмилтона в «Феррари».

«Я всегда был фанатом Льюиса и предсказывал, что он станет одним из лучших или лучшим в истории. Он это сделал.

Его сильно критикуют. Считаю, решение завершить карьеру в «Формуле-1» в «Феррари» – волшебный шаг для него. Он не осознает это, но я был гонщиком «Феррари» – это нечто невероятно особенное, что будет его подпитывать. Дайте Льюису болид, и он сделает свое дело.

Поэтому я предсказываю, что у него будет изумительный период в «Феррари». Он перейдет на новую передачу. Он вновь обретет мотивацию. И я ожидаю, что Льюис поборется за титул в 2025-м.

Льюис временами эксцентричен, но Льюис пилот высочайшего уровня. Никто не может отнять все эти достижения. Да, у него были самые фантастические машины, поддержка и все остальное. Но Льюис – великий гонщик. Лично я надеюсь, что он провернет это в следующем сезоне», – заявил Найджел.

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