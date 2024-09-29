Льюис Хэмилтон: «Знали, что старт на «софте» – это рискованный и смелый ход»

Хэмилтон выступил в защиту команды после неудачи на Гран-при Сингапура .

Пилот «Мерседеса » признал, что был не прав, когда критиковал стратегический выбор команды сразу после неудачной гонки.

Хэмилтон был единственным пилотом в топ-10, который решил стартовать на шинах «софт», однако стратегия не увенчалась успехом и наиболее мягкие по составу шины не помогли британцу с обгонами.

«Я знаю, что о последней гонке в Сингапуре ходило множество разговоров – в частности о нашей стратегии, которая не сработала. И когда подобное случается, чувство разочарования – это вполне естественная реакция. И я легко могу с расстройства много чего наговорить.

Мы знали, что старт на «софте» – это рискованный и смелый ход. Но этот ход мог дать нам преимущество на старте, так что в конечном счете мы все согласились с этим вариантом. Мы также ошиблись в расчетах относительно возможных действий конкурентов.

Тем не менее, не стоит заблуждаться – в нашей команде все хорошо. И я могу сказать, что в любом успешном сотрудничестве у вас бывают как взлеты, так и падения. И мы не боимся неудобных разговоров и сложных моментов – во многом благодаря этому мы всего этого добились», – рассказал Хэмилтон.

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