Льюис Хэмилтон: «Знали, что старт на «софте» – это рискованный и смелый ход»
Хэмилтон выступил в защиту команды после неудачи на Гран-при Сингапура.
Пилот «Мерседеса» признал, что был не прав, когда критиковал стратегический выбор команды сразу после неудачной гонки.
Хэмилтон был единственным пилотом в топ-10, который решил стартовать на шинах «софт», однако стратегия не увенчалась успехом и наиболее мягкие по составу шины не помогли британцу с обгонами.
«Я знаю, что о последней гонке в Сингапуре ходило множество разговоров – в частности о нашей стратегии, которая не сработала. И когда подобное случается, чувство разочарования – это вполне естественная реакция. И я легко могу с расстройства много чего наговорить.
Мы знали, что старт на «софте» – это рискованный и смелый ход. Но этот ход мог дать нам преимущество на старте, так что в конечном счете мы все согласились с этим вариантом. Мы также ошиблись в расчетах относительно возможных действий конкурентов.
Тем не менее, не стоит заблуждаться – в нашей команде все хорошо. И я могу сказать, что в любом успешном сотрудничестве у вас бывают как взлеты, так и падения. И мы не боимся неудобных разговоров и сложных моментов – во многом благодаря этому мы всего этого добились», – рассказал Хэмилтон.
Джеймс Эллисон: «Мерседес» допустил очевидную ошибку с шинами Хэмилтона»
- Оскорбление
- Мат
- Спам
- Расизм
- Провокации
- Угрозы
- Систематический оффтоп
- Мульти-аккаунтинг
- Прочее
- Спам
- Оскорбления
- Расизм
- Мат
- Угрозы
- Прочее
- Мультиаккаунтинг
- Систематический оффтоп
- Провокации
- Повторить попытку оплаты
- Оставить комментарий без доната
- Изменить комментарий
- Удалить комментарий