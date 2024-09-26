Даниэль Риккардо: «В «Ф-1» было весело, я бы ничего не поменял»

Риккардо высказался об уходе из «РБ» и «Ф-1».

Даниэль Риккардо поделился мыслями по поводу расставания с «РБ» и вероятного завершения карьеры в «Формуле-1». Австралийца заменил Лиам Лоусон .

«Я любил этот спорт всю свою жизнь. Здесь дико, чудесно, и это было настоящее путешествие.

Командам и людям, которые сыграли свою роль – спасибо. Фанатам, которые любят наш спорт порой больше меня – ха-ха – спасибо.

Всегда случаются взлеты и падения, но было весело, и, откровенно говоря, я бы ничего не поменял.

До следующего приключения», – написал Даниэль в своих соцсетях.

Риккардо покинул «РБ», Лоусон стал напарником Цуноды

Риккардо выиграл 8 гонок, завоевал 32 подиума и попал в топ-10 по проведенным Гран-при в истории «Ф-1»