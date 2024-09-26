Даниэль Риккардо: «В «Ф-1» было весело, я бы ничего не поменял»
Риккардо высказался об уходе из «РБ» и «Ф-1».
Даниэль Риккардо поделился мыслями по поводу расставания с «РБ» и вероятного завершения карьеры в «Формуле-1». Австралийца заменил Лиам Лоусон.
«Я любил этот спорт всю свою жизнь. Здесь дико, чудесно, и это было настоящее путешествие.
Командам и людям, которые сыграли свою роль – спасибо. Фанатам, которые любят наш спорт порой больше меня – ха-ха – спасибо.
Всегда случаются взлеты и падения, но было весело, и, откровенно говоря, я бы ничего не поменял.
До следующего приключения», – написал Даниэль в своих соцсетях.
Риккардо покинул «РБ», Лоусон стал напарником Цуноды
Риккардо выиграл 8 гонок, завоевал 32 подиума и попал в топ-10 по проведенным Гран-при в истории «Ф-1»
Опубликовал: Михаил Ширяев
Источник: Motorsport Week
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