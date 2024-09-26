Эдди Джордан: «Бриаторе пообещал подиумы «Альпин» к 2026-2027 годам. Согласен – у Флавио есть волшебная палочка»

Джордан считает реалистичными успехи «Альпин» через пару лет.

Менеджер Эдриана Ньюи и бывший владелец команды «Формулы-1» Эдди Джордан сообщил об обещаниях со стороны исполнительного советника «Альпин» Флавио Бриаторе .

Джордан согласился, что французская команда добьется прогресса, однако Ньюи в итоге выбрал «Астон Мартин ».

«[Бриаторе] дал мне слово: «Обещаю, Эдди, что в 2026 или 2027 году «Альпин» будет на подиуме. Не стану говорить, что я не согласен, ведь на самом деле я согласен. У него есть волшебная палочка, с помощью которой он делает разные вещи.

Флавио хочет построить лучшую машину, как мы уже говорили, и это естественным образом привлечет лучшего гонщика. Таков его путь, такова его философия.

Другие действуют наоборот: получить лучшего пилота, а потом посмотрим, что получится с этим сделать. Вот в чем подход «Феррари » – получить Льюиса Хэмилтона », – сказал Джордан в подкасте Formula For Success.

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