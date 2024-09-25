Даниэль Риккардо: «Не хочу оглядываться назад и жалеть себя»

Риккардо смирился с завершением карьеры в «Ф-1».

Пилот «РБ», вероятно, провел на Гран-при Сингапура свой последний этап в карьере. Ожидается, что уже на Гран-при США в составе команды его заменит Лиам Лоусон. При этом официального подтверждения со стороны «РБ » пока не поступало.

«Я не знаю. На самом деле все это довольно утомительно. И мы все это знаем. Если это и правда конец и дальше «Ф-1» пойдет без меня, для начала я спокойно дам себе время все обдумать и понять, чем я хочу заниматься дальше. А еще я очень благодарен судьбе за то, что у меня была такая карьера.

Само попадание в «Формулу-1» уже было мечтой, не говоря о том, что я провел здесь больше десяти лет и что у меня были шансы бороться за победы. Я не хочу оглядываться назад и жалеть себя. Это было здорово, а теперь, возможно, пришло время заняться чем-то другим. Может быть, теперь займусь скалолазанием или чем-то еще, не знаю», – рассказал Риккардо.

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